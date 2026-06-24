Criticas a la reordenación del tráfico en el entorno de la playa de Silgar

El grupo municipal del BNG en Sanxenxo ha denunciado los problemas que, según sostiene, está generando la nueva reordenación del tráfico en el entorno del paseo de Silgar, aprobada por el gobierno local que preside Telmo Martín. La formación nacionalista critica que las medidas se comunicaran mediante un bando el mismo día de su entrada en vigor, el pasado viernes, sin una campaña informativa previa dirigida a residentes, comerciantes, hosteleros y otros profesionales afectados.

El BNG asegura que durante el pasado fin de semana se produjeron situaciones de confusión entre vecinos, trabajadores y conductores, especialmente en zonas donde se instalaron nuevas señales de prohibición o se modificaron sentidos de circulación. La formación considera que los cambios, aplicados al inicio de la temporada estival, deberían haberse explicado con antelación.

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Los nacionalistas también alertan de las consecuencias para los repartidores, que, según su interpretación del bando, no figuran entre los vehículos autorizados para circular por el paseo de Silgar y quedarían limitados a los horarios de carga y descarga.