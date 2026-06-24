Carles Sans, Bernarda y Paloma San Basilio protagonizan la nueva temporada teatral de Afundación

El patio de butacas del auditorio de Afundación se prepara ya para levantar el telón de la que será la segunda mitad de su temporada de teatro de este 2026. La obra social de Abanca pondrá a la venta, a partir de mañana y hasta el próximo 6 de septiembre, los abonos con precio reducido para un ciclo que traerá a la ciudad del Lérez tres de las propuestas más estimulantes del panorama escénico actual entre los meses de septiembre y diciembre.

La oferta combina la comedia con mayúsculas, la memoria histórica con acento propio y la reinvención de los grandes mitos literarios. El encargado de abrir fuego será el 25 de septiembre Carles Sans, cofundador de la mítica compañía Tricicle, que aterriza con su propuesta unipersonal ¡Por fin me voy!. En ella, el cómico desvela con altas dosis de ironía y surrealismo las mil y una anécdotas vividas tras la caída del telón de la histórica formación, desgranando pasajes tan singulares como el viaje imaginario de una pastilla al adentrarse en el cuerpo humano.

El otoño madurará el 27 de noviembre con el regreso a las tablas locales de una obra con sello de oro: Bernarda, la aclamada pieza dirigida por José Prieto que viene avalada por el éxito en los Premios María Casares. La función traslada al espectador a la Galicia profunda de la transición, justo cuando una mujer enviuda en el año 1975 y decreta un luto riguroso que encierra a sus hijas entre cuatro paredes, aislándolas por la fuerza de los vientos de cambio que ya soplaban en el exterior.

El broche de oro a este año teatral lo pondrá el 11 de diciembre una de las grandes damas de la escena y de la canción de nuestro país, Paloma San Basilio. La actriz se meterá en la piel de Dulcinea para dar una vuelta de tuerca al mito femenino de El Quijote. Con una buena dosis de humor ácido, la protagonista se interrogará sobre el sentido de seguir persiguiendo quimeras e ideales en una sociedad contemporánea que parece haber olvidado la capacidad de soñar.

El encargado de abrir fuego será el 25 de septiembre Carles Sans, cofundador de la mítica compañía Tricicle, que aterriza con su propuesta unipersonal ¡Por fin me voy!

Los interesados en asegurar su localidad para este tríptico escénico podrán adquirir sus abonos combinados a través de la plataforma Ataquilla.com. Una vez cerrado el plazo de venta bonificada, a partir del 7 de septiembre, el público general podrá acceder a las entradas sueltas para cada espectáculo a su precio ordinario.

Como ya es habitual en las convocatorias de la entidad, la Temporada de Teatro se vincula estrechamente a la iniciativa solidaria «Cultura por alimentos», desarrollada en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

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De este modo, la organización invita a los espectadores que acudan a las citas teatrales a colaborar de manera activa depositando productos no perecederos en los contenedores instalados en el propio auditorio, unas donaciones que se destinarán íntegramente a apoyar a las familias de la comarca que se encuentran en situación de vulnerabilidad.