El asalto a un hotel de Sanxenxo destapa una banda especializada en robos a bancos por toda España

El robo con violencia e intimidación cometido en marzo de 2025 en un hotel de Sanxenxo fue el punto de partida de una investigación que ha permitido desarticular una organización criminal especializada en robos a bancos por todo el territorio nacional. La operación, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, se ha saldado con la detención de seis personas, todas ellas con gran experiencia en este tipo de delitos.

Según la investigación, los detenidos actuaban de forma rápida y planificada. Sustraían vehículos de alta gama, les cambiaban las placas de matrícula —utilizando matrículas robadas o dobladas— y se desplazaban durante la madrugada a pequeñas localidades para cometer los asaltos. Una vez en el lugar, inutilizaban los sistemas de seguridad de las entidades bancarias, cortaban cableado o empleaban inhibidores de frecuencia, y utilizaban herramientas especializadas para desencajar las cajas fuertes en cuestión de minutos.

La causa se inició tras el asalto a un hotel de Sanxenxo, donde los autores se habrían hecho pasar por guardias civiles y habrían empleado armas de fuego para intimidar a las víctimas. A finales de 2025, los investigadores detectaron además un incremento de robos en entidades bancarias de la provincia de Madrid y zonas limítrofes, lo que permitió vincular distintos hechos delictivos con el mismo grupo criminal.

En la investigación participaron unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Pontevedra, así como la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Madrid

A los seis detenidos se les atribuyen siete robos en bancos cometidos en Perales de Tajuña, Torrelaguna, Cobeña y Bustarviejo, en la Comunidad de Madrid; Oropesa y Quismondo, en Toledo; y El Casar, en Guadalajara. También se les imputa un robo en una joyería de Alicante, el robo con violencia en el hotel de Sanxenxo, la sustracción de seis vehículos a motor y numerosos hurtos de placas de matrícula en Madrid y Granada.

Uno de los golpes más relevantes permitió a la organización sustraer 132.000 euros en una sola noche. Tras acceder al interior de la entidad bancaria, los miembros del grupo arrancaban la caja fuerte y la introducían en un vehículo previamente robado para huir rápidamente del lugar.

Los ladrones actuando en uno de sus robos. / FdV

En la fase de explotación de la operación se realizaron nueve entradas y registros en las provincias de Madrid, Barcelona y Toledo. Los agentes intervinieron dos armas de fuego cortas, cuatro armas simuladas, dos armas largas, una caja fuerte procedente de uno de los bancos, una herramienta hidráulica para la apertura forzada, chalecos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, chalecos antibalas, un detector de balizas, inhibidores, grilletes, una troqueladora de placas de matrícula, juegos de placas falsas, llaves y útiles para la sustracción de vehículos.

También fueron intervenidos ocho vehículos de alta gama, cuatro vehículos sustraídos, 26.000 euros en efectivo, nueve relojes de alta gama y diversas joyas.

A los seis arrestados se les imputan judicialmente delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, blanqueo de capitales, robo con fuerza, robo y hurto de uso de vehículo, usurpación de funciones y un delito contra la seguridad vial. En total, la investigación les atribuye 25 hechos delictivos.

Noticias relacionadas

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, los seis detenidos ingresaron en prisión provisional.