El turismo internacional gana siete puntos y ya supone el 21% de las visitas a Pontevedra

El turismo internacional gana peso en Pontevedra. Los primeros datos del nuevo Observatorio Turístico municipal constatan que los visitantes extranjeros han pasado de representar el 14% del total en 2024 al 21% en 2025, una evolución que confirma el creciente atractivo exterior de la ciudad y sitúa al destino en una fase de crecimiento sostenido.

Francia, Portugal, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania figuran entre los principales mercados emisores detectados por la nueva herramienta, que incorpora datos de telefonía móvil para analizar los flujos de visitantes. Esta información permite al Concello conocer con mayor precisión quién visita Pontevedra, de dónde procede y cómo evoluciona la demanda turística.

El observatorio fue presentado este martes por la concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, y por Rafael González, representante de la empresa barcelonesa Vivential Value, que destacó que Pontevedra se encuentra «en una fase de crecimiento turístico». A su juicio, la puesta en marcha de esta herramienta permite extraer ya conclusiones positivas sobre la evolución del destino y abre la puerta a una planificación más ajustada a la realidad de los datos.

Pernoctaciones

El aumento de la actividad turística también se refleja en las pernoctaciones. En el primer trimestre de 2026, la ciudad alcanzó las 34.000 noches, lo que supone un incremento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior. El dato resulta especialmente relevante al producirse fuera de los meses centrales del verano y encaja con la estrategia municipal de impulsar un turismo menos concentrado en la temporada alta.

También mejora la estancia media. Entre enero y abril, los visitantes permanecieron una media de 1,8 noches en Pontevedra, un 7% más que en el mismo cuatrimestre del ejercicio anterior. Para el Concello, este indicador confirma que la ciudad no solo está consiguiendo atraer a más visitantes, sino también prolongar su presencia en el destino.

Este observatorio nace con la vocación de convertirse en un instrumento estable de inteligencia turística municipal, capaz de actualizarse de manera continua y de servir de apoyo a la toma de decisiones públicas.

Gulías subrayó que el objetivo principal del observatorio es disponer de información objetiva para orientar las políticas de promoción sin comprometer la calidad de vida de la ciudadanía. «Nunca tomamos decisiones para tener un crecimiento rápido a costa de nuestra calidad de vida», afirmó la edil, que defendió un modelo alejado del turismo masificado y del turismo de cruceros.

En esa línea, el gobierno local apuesta por la desestacionalización a través de eventos deportivos y culturales, como los Premios Feroz en pleno invierno, con el objetivo de distribuir mejor los flujos turísticos a lo largo del año. Los datos iniciales del observatorio apuntan, según el Concello, a que esa estrategia empieza a tener reflejo en indicadores como las pernoctaciones y la estancia media.

Once fuentes distintas

La nueva plataforma integra once operaciones estadísticas procedentes de distintas fuentes. Entre ellas se encuentran el Instituto Nacional de Estadística, el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta, AENA y fuentes propias del Concello, como las estadísticas de la web oficial y de la oficina de turismo locales. Además, incorpora información de telefonía móvil para medir los movimientos de visitantes y un estudio de reputación en línea sobre la opinión de los turistas respecto a la oferta de alojamiento.

Uno de los aspectos destacados por Rafael González fue el carácter abierto del observatorio. «No se puede gobernar sin compartir», señaló el representante de Vivential Value, que incidió en que los datos no están pensados únicamente para el Concello, sino también para el empresariado, el ámbito académico y cualquier residente interesado en conocer la evolución turística de la ciudad.

El Concello prevé que la herramienta esté disponible en la página web municipal después del verano, una vez finalicen los trámites administrativos de justificación de los fondos europeos vinculados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Estará traducido al gallego y permitirá consultas detalladas tanto a profesionales del sector como a periodistas y ciudadanía en general.

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Con este nuevo instrumento, Pontevedra suma el turismo a su red de observatorios municipales, en la que ya figuran los ámbitos socioeconómico y cultural. El objetivo es reforzar una gestión basada en datos, transparencia y planificación a medio y largo plazo, en un momento en el que las cifras confirman una mayor proyección internacional del destino.