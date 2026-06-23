Judicial
Tres años de cárcel por vender cocaína ante un centro de desintoxicación de Vilagarcía
El acusado aceptó la condena en una vista de conformidad celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde también fue sentenciado al pago de una multa de 32 euros
Un hombre ha aceptado una condena de tres años de prisión por vender droga en las inmediaciones de un centro de desintoxicación de Vilagarcía. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó sentencia este martes tras una vista de conformidad en la que el acusado reconoció los hechos y asumió su responsabilidad como autor de un delito contra la salud pública.
La causa se centraba en una operación de venta de droga realizada a las puertas del centro. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el condenado entregó 111 miligramos de cocaína a otra persona a cambio de 10 euros. En el momento de los hechos, además, llevaba consigo 152 miligramos de heroína.
El Ministerio Público consideraba que la conducta encajaba en un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Por estos hechos, la Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de seis años y medio de cárcel, una petición que finalmente se rebajó tras el acuerdo alcanzado entre las partes antes de la celebración completa del juicio.
La conformidad permitió cerrar el procedimiento con una condena de tres años de prisión. Además de la pena privativa de libertad, el hombre deberá abonar una multa de 32 euros, cantidad fijada en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.
El caso quedó resuelto en la vista celebrada en la mañana de este martes en Pontevedra, sin necesidad de practicar el conjunto de la prueba prevista, al aceptar el acusado los hechos y la pena pactada.
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