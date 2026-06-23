La tradición y la participación vecinal abren el San Xoán de Poio

Poio vive con intensidad sus fiestas patronales de San Xoán. La plaza del Monasterio acogió ayer el arranque oficial de una de las grandes citas del verano, con el pregón de Juan Mariño, director de la Escola de Acordeóns de Campelo-Poio; la entrega de los Premios al Deporte San Xoán-Pepe Otero y una verbena en O Campillo con Azabache.

Durante el acto inaugural, el alcalde, Ángel Moldes, destacó el valor simbólico y emocional de estas celebraciones, que definió como «un símbolo de lo que somos como pueblo» y una cita que «refuerza el orgullo de pertenencia» a Poio.

Una de las actividades previas a la lectura del pregón. | RAFA VÁZQUEZ

El regidor señaló que el San Xoán forma parte de la memoria colectiva y representa más que una programación festiva.

«Hay celebraciones que van más allá de la programación: son recuerdos, son infancia, son momentos que quedan en la memoria de cada uno de nosotros», afirmó.

Un momento de la entrega de premios. / Rafa Vázquez

Moldes puso en valor el papel de la ciudadanía, las asociaciones, los colectivos y el voluntariado para mantener viva una tradición, y destacó a Juan Mariño como pregonero por su compromiso local.

La jornada inaugural comenzó con un pasacalles de Máis Cantos hasta la plaza del Concello. Allí recibieron sus obsequios los ganadores del concurso de carteles: Alba Cochón, Adriana Radeljo, Elia Millán, Minerva Sartal y Xabier Calvo.

El público abarrotó la plaza. / Rafa Vázquez

Después se entregaron los Premios al Deporte San Xoán-Pepe Otero, que reconocieron a Adrián Sieiro Barreiro, campeón de la Copa del Mundo en C-2; a las palistas Valeria Oliveira Otero y Alba Rodríguez Requejo, campeonas de la Copa de España en C-2; y al Reserpón Poio Pescamar, por su ascenso a Tercera Nacional. Hubo distinciones a deportistas y entidades por sus títulos y trayectorias.

La programación continuará hasta el sábado, 27 de junio, con actos litúrgicos, propuestas culturales, actividades familiares y verbenas con orquestas como Os Satélites, Ritmo Xove, Charleston, Marbella, Panorama, Capitol y Kubo.

Una de las actuaciones. / Rafa Vázquez

La noche de hoy será una de las más esperadas, con la recogida de hierbas desde O Sartal y, desde las 21.30 horas, la tradicional sardiñada popular en A Seca. Después tendrá lugar el encendido de la hoguera municipal, acompañado de un espectáculo de fuego y de la verbena con Os Satélites.

El Concello ha recibido cerca de 240 solicitudes para encender cacharelas. En las playas, solo estarán autorizadas en Sinás, Raxó, Laño, Ouriceira, O Padrón, Campelo y Lourido, bajo las normas de seguridad.