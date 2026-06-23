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Campus de Pontevedra

Suso Vaamonde cierra su etapa al frente del aula de música tradicional

El concierto celebrado en la Alameda de Pontevedra.

El concierto celebrado en la Alameda de Pontevedra. / FdV

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R.P.

Pontevedra

El aula de música tradicional del campus de Pontevedra cerró en la Alameda su ciclo de conciertos de junio con una actuación de más de un centenar de músicos.

El recital, promovido por la Vicerreitoría con apoyo del Concello de Pontevedra, sirvió también para homenajear a Suso Vaamonde, director de la actividad desde 2019, que finaliza su etapa al frente del aula.

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El programa incluyó piezas populares y tradicionales, interpretadas en formato de orquesta junto a agrupaciones invitadas. Congregó a numeroso público.

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