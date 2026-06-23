El Plan de Igualdad naufraga entre reproches por el rechazo de PP y PSOE

El Pleno de Pontevedra rechazó ayer el I Plan de Igualdad del personal municipal, que solo contó con los votos favorables del BNG y fue tumbado por PP y PSOE. La propuesta recibió 9 votos a favor y 15 en contra, en uno de los debates más tensos de la sesión, marcado por las críticas de la oposición a la falta de negociación y por la defensa del gobierno local de un documento que permitiría empezar a corregir desigualdades internas en el Concello.

La concelleira Eva Vilaverde defendió que el plan parte de un diagnóstico claro: una plantilla mayoritariamente masculina y con diferencias importantes en la distribución de hombres y mujeres según los puestos. Entre los objetivos del documento citó reducir la segregación, aumentar la presencia femenina en ámbitos masculinizados, mejorar la conciliación, reforzar las políticas de igualdad y avanzar en la prevención del acoso. Vilaverde insistió en que se trataba de un «documento vivo», con una comisión de seguimiento para evaluar medidas, corregir errores e incorporar mejoras durante sus cuatro años de vigencia.

Desde el PSOE, Yoya Blanco pidió al BNG que retirase el plan y lo devolviese a la comisión negociadora para buscar el respaldo de las organizaciones sindicales. La edil socialista afirmó que el diagnóstico es «terrible» y que el Concello está «absolutamente masculinizado», pero advirtió de que su grupo no apoyaría un documento sin negociación y consenso. Blanco criticó, entre otras cuestiones, la falta de formación transversal, la promoción interna sin perspectiva de género, las carencias en conciliación y la ausencia de una actualización real del protocolo contra el acoso sexual.

Por parte del PP, Pepa Pardo denunció que el plan se llevaba al Pleno «por imposición» y lo calificó de «papel mojado», al considerar que no incluye medidas suficientemente concretas. La concelleira popular acusó al gobierno local de presentar el documento para «blanquear» su posición y cuestionó que la documentación, de más de 1.500 folios, hubiese sido remitida apenas dos días antes del debate. También preguntó cuándo se aplicarían realmente las medidas previstas, algunas de ellas fijadas a dos años vista.

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Vilaverde replicó mostrando su decepción por el voto contrario del PSOE y rechazó las críticas del PP en materia de feminismo. La edil nacionalista defendió que retirar el plan supondría bloquearlo y «no hacer nada», como, según recordó, ya ocurrió anteriormente. Además, aseguró que el procedimiento se siguió «escrupulosamente», que existían actas de las negociaciones y que el trabajo llevaba un año en marcha, con una fase previa de diagnóstico y auditoría.