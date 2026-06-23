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Hogueras

Una noche muy especial en toda la comarca

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R.P.

La noche de San Xoán volverá a encender hoy la tradición en distintos municipios de la comarca, con hogueras, reuniones vecinales y dispositivos especiales de seguridad. En Marín, la celebración alcanzará una de sus cifras más altas: 247 fogueiras autorizadas, doce de ellas públicas. El epicentro estará en Cantodarea, donde el Foleón arderá en la Praza do Regueiro con dos grandes figuras, un helicóptero y un barco. A las 22.00 horas se quemará el foleón infantil y a medianoche el principal, en una velada con música, sardiñada y churrasco.

Sanxenxo también prevé una noche multitudinaria, con 207 hogueras y una estimación de 2.669 asistentes. La mayoría se celebrarán en fincas privadas, aunque habrá autorizaciones en Caneliñas, Silgar y Panadeira. El Concello activará un operativo especial de Policía Local, Emergencias y limpieza, con uso de playas entre las 22.00 y las 6.00 horas.

En Caldas de Reis se han autorizado 62 cacharelas para San Xoán y San Pedro. La Policía Local supervisará el cumplimiento de las medidas de seguridad, con horario permitido entre las 20.00 y las 3.30 horas.

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Cerdedo-Cotobade celebrará su San Xoán en el pabellón de Cerdedo, con 670 personas inscritas. La cita comenzará a las 21.30 horas con una cena popular y culminará a medianoche con la queima do meigallo y música.

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