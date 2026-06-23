El modelo de la UVigo que calcula los resultados de España en el Mundial

La estadística avanzada permite saber si un equipo ganó, empató o perdió de acuerdo con lo que realmente generó sobre el césped. Un modelo desarrollado en el ámbito de la investigación deportiva permite comparar el rendimiento de las selecciones con los resultados del Mundial y, en el caso de España, concluye que sus opciones de victoria superaron el 80% en los dos partidos disputados hasta ahora.

El análisis lo realiza el catedrático de la Universidade de Vigo y director del Instituto de Investigación en Ciencias del Deporte del Campus de Pontevedra, Carlos Lago, a partir de una metodología basada en los ya popularmente conocidos goles esperados. Esta métrica de estadística avanzada permite estimar «el resultado más probable» de un partido teniendo en cuenta el rendimiento de los equipos y no solo el marcador final.

Según este modelo, España tuvo un 90% de probabilidades de ganar el partido de este domingo frente a Arabia Saudí, que terminó con una victoria por 4-0. Las opciones de empate se situaban en el 9% y las de triunfo saudí, en apenas el 1%. Aunque el resultado fue contundente, la probabilidad de que la selección española anotase cuatro goles se reducía al 12%; lo más probable, con un 31%, era que hubiese marcado dos, según la calidad de sus ocasiones.

Carlos Lago, director del Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte (Pontevedra). / FdV

La lectura más llamativa aparece al comparar este encuentro con el debut mundialista de España, que terminó con un empate sin goles ante Cabo Verde. En aquel partido, el rendimiento del equipo situaba en un 85% la probabilidad de victoria española, frente a un 13% de opciones de empate. El modelo estimaba en un 29% la posibilidad de que España anotase dos goles y en solo un 10% la de quedarse sin marcar. Por el contrario, la probabilidad de que Cabo Verde no lograse ningún tanto, como finalmente ocurrió, era del 81%.

Para Lago, esta comparación evidencia que el marcador —por suerte o por desgracia— no siempre refleja lo que sucede en el campo. «El resultado final viene determinado también por una dosis de suerte, de azar y de cuestiones que no puedes controlar», explica el investigador.

La metodología parte del análisis de todos los lanzamientos realizados durante el partido. Para cada disparo se valoran variables como la distancia a la portería, la posición del balón o la colocación del portero. Con esos datos se calcula la probabilidad esperada de que cada lanzamiento acabe en el fondo de las mallas y, a partir de ahí, se construye un marco probabilístico que evalúa el rendimiento.

Aplicado al España-Arabia Saudí, el sistema muestra que la selección hizo una primera parte muy superior. Al descanso, sus opciones de victoria estaban por encima del 80%. En la segunda mitad, sin embargo, la probabilidad de triunfo generada por su rendimiento bajó a cerca del 65%, algo que Lago interpreta de forma clara que «en la segunda parte se generó poco», recuerda, con el partido ya encarrilado tras el 3-0 del primer tiempo.

Messi rompe la estadística

El modelo también permite analizar casos como la victoria de Argentina sobre Argelia por 3-0. La probabilidad de triunfo albiceleste era del 67%, pero la opción de marcar tres goles apenas alcanzaba el 7%. Lago lo vincula al llamado «efecto Messi», al convertir el delantero «dos lanzamientos que tienen muy poca probabilidad de anotarse», un factor de un futbolista que se ha encargado de tirar por la borda todo tipo de estadísticas durante las últimas dos décadas.

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«Con este modelo conseguimos relacionar rendimiento y resultado», resume Carlos Lago, que continuará difundiendo sus análisis durante el Mundial a través de redes sociales y futuras publicaciones científicas.