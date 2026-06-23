Dos heridos, uno de ellos grave, tras una colisión frontolateral entre dos turismos en Vilaboa

Dos personas resultaron heridas este martes, una de ellas de gravedad, como consecuencia de una colisión frontolateral entre dos vehículos que tuvo lugar en Vilaboa.

El accidente se produjo al filo de las 13.00 horas en el punto kilométrico 130,5 de la carretera Nacional 550.

Fue un aparatoso choque que dejó los turismos ocupando la calzada e interrumpió la circulación rodada, provocando importantes retenciones.

Parece que se formaron atascos de más de un kilómetro y que los destrozos registrados obligaron a intervenir, una vez efectuado el traslado de los heridos, al servicio de mantenimiento de carreteras, dada la gran cantidad de restos que quedaron esparcidos por la calzada.

La colisión registrada en Vilaboa. / FdV

En el operativo de emergencias participaron efectivos de la Policía Local, dos ambulancias medicalizadas, bomberos de O Morrazo, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico.

Apenas media hora después se produjo otra llamativa colisión frontolateral, esta vez protagonizada por dos camiones, con resultado de una persona herida.

Fue en un tramo recto de la carretera PO-531, que une Vilagarcía de Arousa con Pontevedra, a la altura de lugar de Vilanoviña, en el Concello de Meis.

Los camiones que solicionaron en Meis. / FdV

La colisión frontolateral de los vehículos pesados provocó considerables retenciones viarias, a pesar de que era posible desviar el tráfico para no interrumpir completamente la circulación.

Parece que el choque se debió a que uno de los camiones se incorporó a la calzada desde la carretera de Romai mientras otro circulaba por la vía principal hacia Vilagarcía.

Desde el servicio de emergencias 112 Galicia daban cuenta de la existencia de una persona herida, de ahí que se desplazara al lugar una ambulancia del 061.

Parece que el herido era el conductor de uno de los camiones, quien sangraba profusamente por la cabeza, aunque ninguno de los implicados en el suceso quedó atrapado.

Al lugar de los hechos también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.