El futuro de las canchas deportivas de Barcelos queda pendiente del acceso a Santa Clara

El futuro de las canchas deportivas de Barcelos continúa en el aire. El concelleiro César Mosquera reconoció ayer que no se encuentran en un estado óptimo, pero vinculó cualquier decisión sobre su reparación, traslado o posible retirada al diseño definitivo del nuevo acceso a Santa Clara desde esta zona.

Mosquera recordó que, cuando se ejecutó la remodelación de Barcelos, quedó pendiente la parte inferior de la plaza precisamente a la espera de resolver la conexión con el antiguo convento. Esa entrada será una de las principales vías de acceso al futuro equipamiento vinculado a Santa Clara, especialmente para el vecindario, por lo que el Concello considera necesario ordenar todo el entorno con una solución de mayor calidad.

El edil explicó que la opción de reparar ahora las canchas presenta dudas, ya que «casi seguro» se verán afectadas por la futura actuación. Por ello, el Concello maneja dos escenarios: acometer una reparación provisional sabiendo que podría quedar condicionada por las obras posteriores o mantener la situación actual hasta que exista una propuesta concreta de la Diputación sobre el acceso.

Mosquera insistió en que el objetivo no debe limitarse a abrir un paso en el muro de Santa Clara o a ejecutar unas rampas de entrada, sino a dignificar el conjunto del espacio. A su juicio, el entorno necesita una intervención más amplia que ordene la conexión entre Barcelos y el antiguo convento y que garantice una entrada adecuada al futuro equipamiento.

El concelleiro reconoció que todavía no existe una propuesta definitiva sobre esta actuación, pese a que había una comisión de seguimiento encargada de avanzar en una solución. Esa falta de concreción mantiene paralizada la decisión sobre las pistas, cuyo uso intensivo contrasta con el deterioro que presentan actualmente.

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Entre las posibilidades que maneja el Concello está la reparación de las canchas, su traslado o incluso su retirada definitiva si fuera necesario para encajar correctamente el acceso a Santa Clara. La decisión final dependerá del proyecto que se plantee para el entorno y de los plazos que maneje la Diputación para la obra.