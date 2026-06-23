La Festa do Viño de Barro bate récords de participación

La XLVII Festa do Viño de Barro cerró con un balance histórico al convertirse en la edición más multitudinaria de su trayectoria. La cita superó todos los registros de participación, con una gran respuesta del público en las actividades programadas y en los actos centrales.

Uno de los principales indicadores del éxito fue el almuerzo popular, que reunió a 550 comensales en un ambiente de convivencia y gastronomía. También destacaron la elevada participación en el concurso de vinos caseros y el nivel del certamen profesional de la D.O. Rías Baixas, en el que Santiago Roma Selección obtuvo el primer premio, seguido de Casaley y Señorío de Rubiós.

La programación combinó vino, deporte, cultura y música, con pruebas de atletismo, fútbol y tenis, además de actuaciones y espectáculos para todos los públicos. El Concello subraya el carácter familiar y comunitario de una fiesta en la que la vecindad y los colectivos locales son protagonistas.

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El alcalde destacó el crecimiento de la celebración y agradeció especialmente el papel del voluntariado, clave en la organización, la venta de vino y el reparto de sardinas. Barro cierra así una edición histórica que refuerza la proyección de una fiesta con alma local y vocación de referencia en Galicia.