La Coral Polifónica de Castelao y Bóveda les rendirá homenaje con un concierto

La Deputación de Pontevedra ha programado para este sábado, 27 de junio, un concierto de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra con motivo de la exposición «Castelao. A derradeira leición do mestre», que puede visitarse en el Museo de Pontevedra desde este jueves, 25 de junio, hasta el 27 de septiembre. La actuación tendrá lugar a las 19.00 horas en el Edificio Castelao del Museo y contará con entrada libre hasta completar el aforo.

La agrupación, una de las instituciones musicales más representativas de la cultura gallega, ofrecerá un repertorio que combinará polifonía renacentista y profana, música sacra y canción gallega. El concierto estará dirigido por Nanette Sánchez Ordaz, al frente de la formación desde 2013, y contará con la participación como solistas de las sopranos Pilar Baamonde Lusquiños y Pilar García Pinal y el tenor Rafael Senn González.

La programación de este concierto está estrechamente vinculada a la historia de la propia Coral Polifónica, en cuyos primeros años coincidieron Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Alexandre Bóveda. Castelao, uno de sus fundadores, llegó a presidir la sociedad entre 1929 y 1932, además de diseñar su escudo y realizar escenografías para sus primeros conciertos y su famoso telón. Bóveda también formó parte de este entorno cultural, que se convirtió en uno de los espacios donde ambos cultivaron una amistad que derivaría en una militancia política en el Partido Galeguista.

La relación entre Castelao y Bóveda cobra especial significado en el marco de la exposición que acoge el Museo de Pontevedra. Tras la ejecución de Bóveda por el bando sublevado el 17 de agosto de 1936, Castelao identificó en 1945 su rostro con el del maestro fusilado representado en «A derradeira leición do mestre», convirtiéndolo en símbolo del martirio gallego y de la barbarie de la represión de la dictadura franquista. El emblemático óleo fue pintado durante el exilio político de Castelao en Argentina para el Centro Orensano de Buenos Aires, que había hecho posible un año antes la publicación de «Sempre en Galiza», obra fundamental de su pensamiento político..

El concierto concluirá con «A Castelao», una composición de Xosé Carlos Seráns basada en un poema de Manuel María. El programa incluirá además canciones armonizadas a partir de letras populares y poemas de Rosalía de Castro, Álvaro de las Casas o Curros Enríquez, junto con piezas sacras y profanas de varios siglos.

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Fundada en 1925, la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra ha desarrollado durante un siglo una labor continuada de difusión de la música coral y de preservación del patrimonio musical gallego.