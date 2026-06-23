Colectivos antitaurinos denuncian una becerrada en Pontevedra con entrada para menores

La plataforma «Galicia, Mellor Sen Touradas» ha denunciado la celebración de una nueva becerrada popular en la plaza de toros de Pontevedra, programada para el próximo 4 de julio, al considerar que se trata de un espectáculo de extrema violencia y que permite la entrada de menores de edad. El colectivo antitaurino cuestiona que este tipo de festejos puedan seguir celebrándose con acceso de adolescentes y reclama a la Xunta de Galicia que no conceda autorización para su desarrollo.

Según la organización, el acceso al evento se realiza mediante invitación, un sistema que en ediciones anteriores se gestionaba en la propia entrada del coso. Aunque el cartel del festejo prohíbe el acceso a menores de 12 años, tal y como establece la normativa gallega de espectáculos públicos, la plataforma advierte de que los jóvenes de entre 12 y 17 años sí podrían asistir a la becerrada y presenciar la lidia de animales de corta edad.

«Galicia, Mellor Sen Touradas» sostiene que en estas actividades se utilizan toros o vacas de hasta dos años, que son sometidos a sufrimiento hasta su muerte por parte de personas aficionadas y sin una cualificación profesional suficiente. Para el colectivo, esta circunstancia agrava el rechazo al festejo y convierte la becerrada en una práctica especialmente cuestionable desde el punto de vista del bienestar animal.

La entidad también pone el foco en las condiciones de acceso y en el control de los asistentes. Denuncia que durante el evento se servirá alcohol y expresa sus dudas sobre la existencia de una supervisión externa a la propia organización para garantizar el cumplimiento de las restricciones de edad. En este sentido, alerta de que la presencia de menores en un entorno con violencia hacia animales y consumo de bebidas alcohólicas debería ser motivo suficiente para impedir la celebración.

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Los abolicionistas consideran que la administración autonómica debe actuar antes de que el festejo llegue a celebrarse. A su juicio, la combinación de animales jóvenes, participación de aficionados, acceso de adolescentes y posible consumo de alcohol convierte la becerrada en una actividad incompatible con la protección de la infancia y con los criterios de bienestar animal que defienden.