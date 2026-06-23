Crítica
El BNG acusa al PP de Pontevedra de practicar una «memoria de escaparate» con la exposición de Castelao
La diputada Marta Ortega recuerda que los populares se niegan a reconocer el Día da Galiza Mártir
El grupo provincial del BNG en la Deputación de Pontevedra ha acusado al Partido Popular de practicar una «memoria de escaparate» y una «política de fachada» con motivo de la llegada al Museo de Pontevedra del cuadro «A derradeira leicción do mestre», del político y artista Castelao. La diputada nacionalista María Ortega anunció que el Bloque no asistirá a la inauguración de la exposición, prevista para este jueves, al considerar que participar en el acto supondría avalar una postura que calificó de «hipócrita».
Ortega criticó que el PP pretenda presentarse como defensor del legado de Castelao mientras se niega a reconocer institucionalmente el Día da Galiza Mártir, que se conmemora el 17 de agosto en memoria de Alexandre Bóveda y de las víctimas de la represión franquista. Según recordó, la obra de Castelao fue concebida como homenaje a Bóveda y como denuncia de los crímenes cometidos tras el golpe de Estado de 1936.
La diputada acusó al vicepresidente provincial Rafa Domínguez, responsable del área de Memoria Histórica, de dejación de funciones y de haber desmantelado la actividad impulsada en el mandato anterior.
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