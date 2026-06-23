Autorizadas 182 hogueras para la noche de San Xoán en Pontevedra

Pontevedra celebrará este martes la noche de San Xoán con un total de 182 comunicaciones registradas para el encendido de las tradicionales hogueras. De ellas, 173 serán de carácter privado, promovidas por particulares, mientras que las otras 9 corresponden a entidades, asociaciones y colectivos del municipio.

Las hogueras colectivas se celebrarán en distintos puntos del término municipal, entre ellos A Piolla, en Lérez; A Armada y la zona de San Brais, en Salcedo; Ponte Muíños; los antiguos terrenos de Tafisa, en la avenida de Bos Aires; Verducido; la avenida Otero Pedraio; Cons, en Mourente; y San Mauro, en A Parda.

El Concello hace un llamamiento a la responsabilidad y recuerda que las hogueras deberán cumplir las normas fijadas en el bando municipal. La zona de combustión no podrá superar los 4 metros de ancho ni los 2 de alto, y será obligatorio mantener una distancia mínima de 15 metros respecto a edificaciones o árboles.

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También queda prohibido encender fuego en vías públicas pavimentadas, jardines, zonas verdes, bajo tendidos eléctricos, balcones o marquesinas. Solo se permitirá quemar leña, ramas, troncos y materiales de madera. Las personas organizadoras deberán tener un teléfono móvil operativo y seguir las indicaciones de Policía Local, Bombeiros y Protección Civil.