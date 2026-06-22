Unanimidad en el Pleno de Pontevedra para frenar las inundaciones en Valdecorvos
BNG, PP y PSOE respaldan una hoja de ruta para actuar en Fernando Olmedo, José Malvar y Casimiro Gómez
El Pleno de Pontevedra aprobó por unanimidad una iniciativa para reducir el riesgo de inundaciones en el entorno del río Valdecorvos, un problema que los vecinos de Fernando Olmedo, José Malvar y Casimiro Gómez llevan años sufriendo cada vez que las lluvias intensas coinciden con episodios de crecida. El acuerdo salió adelante con el apoyo de BNG, PSOE y PP, tras la incorporación de enmiendas de los dos primeros grupos municipales.
La moción, presentada inicialmente por el Partido Popular, busca activar una respuesta coordinada entre administraciones para poner fin a una situación que los afectados consideran crónica. Su portavoz municipal, Rafa Domínguez, defendió que existe «una oportunidad de resolver un problema crónico» después de años de «promesas vacías» a los vecinos, que, según señaló, han visto cómo sus casas seguían inundándose sin una solución definitiva.
El acuerdo sitúa sobre la mesa distintas actuaciones técnicas, tanto de competencia autonómica como municipal. Entre ellas figuran la creación de una zona de inundación controlada en Valdecorvos, la mejora del encauzamiento del río, la ejecución de nuevos aliviaderos y la construcción de colectores de pluviales en José Malvar y Padre Gaite. Las obras previstas superan los cuatro millones de euros en conjunto, según los estudios manejados por Augas de Galicia.
El consenso alcanzado llega después de años de quejas vecinales por las inundaciones que afectan a bajos, garajes y viviendas del entorno, especialmente en episodios de fuertes lluvias. Los residentes han reclamado en distintas ocasiones una intervención definitiva que combine actuaciones urgentes con una planificación a medio y largo plazo. Al término del debate, algunos afectados celebraron el acuerdo con aplausos y resumieron la sensación con una frase: «Por fin tenemos algo positivo».
La asociación de afectados ha advertido, no obstante, de que las lagunas de inundación no bastarán para resolver el problema y que la actuación clave debe ser el nuevo colector por José Malvar hasta el puente de los Tirantes. Los vecinos defienden que esa infraestructura, junto con el mantenimiento de las canalizaciones existentes, es la que puede ofrecer una respuesta más eficaz.
El PSOE defendió que la solución debe ir más allá de reducir el riesgo de inundaciones y planteó actuar sobre el regato de Valdecorvos para renaturalizarlo e integrarlo en una gran zona verde. Iván Puentes reclamó colaboración institucional y pidió «dejar de marear la perdiz» para centrarse en dar una respuesta a los vecinos, además de abandonar la lógica de las «medallas» políticas.
Desde el BNG, César Mosquera advirtió de la complejidad técnica del problema, al recordar que el cauce fue desviado y discurre bajo el entorno del CGTD, una zona «absolutamente cerrada» en la que, dijo, «no se sabe lo que hay ahí». El gobierno local respaldó el plan de Augas de Galicia, aunque dejó claro que todavía existen incógnitas técnicas que deberán despejarse.
La iniciativa aprobada no implica la ejecución inmediata de las obras, pero sí fija una posición común del Pleno para reclamar avances y coordinar las actuaciones pendientes entre Concello, Xunta y Diputación. Esa unidad política era una de las demandas de los vecinos, que llevan años reclamando que las administraciones dejen de cruzarse reproches y concreten soluciones.
Pese a los momentos de tensión entre grupos durante el debate, la votación final dejó una imagen de acuerdo político en torno a una demanda vecinal largamente reivindicada. Los afectados acogieron con satisfacción el respaldo unánime, aunque ahora esperan que el compromiso se traduzca en obras concretas y en una solución real para evitar nuevas inundaciones.
«Los vecinos no vamos a rechazar ningún avance, pero la solución principal no pasa por las lagunas de inundación»
Ángel Fontenla Gago, presidente de Afribal, la asociación de afectados por las inundaciones del río Valdecorvos, valoró positivamente la aprobación por unanimidad en el Pleno de Pontevedra de la moción para reducir el riesgo de inundaciones en el entorno de Fernando Olmedo, José Malvar y Casimiro Gómez, aunque advirtió de que el acuerdo no debe quedarse en una disputa política ni en una sucesión de «medallas» entre partidos y administraciones.
«Al margen de las medallas políticas, hay un problema de base: la falta de coordinación es clarísima», señaló el representante vecinal. A su juicio, el debate plenario volvió a evidenciar que los grupos políticos «se tiran los balones fuera» y que las administraciones tratan de «escurrir el bulto» unas frente a otras, mientras los vecinos siguen esperando una solución real.
Fontenla reconoció que el Partido Socialista impulsó en 2021 el primer estudio sobre las lagunas de inundación, pero subrayó que, desde entonces, han sido los vecinos quienes se han implicado activamente para mantener vivo el problema. Recordó que presentaron alegaciones ante Augas de Galicia, remitieron escritos a la Valedora do Pobo y realizaron numerosas gestiones para que se plantease una solución efectiva.
Según explicó, los últimos estudios técnicos apuntan a que las lagunas de inundación no resolverán el problema principal. «Las lagunas pueden ser un avance, pero no son la solución. Pueden paliar muy poco, en torno a un 3%, según las simulaciones técnicas de Augas de Galicia», afirmó.
El presidente de Afribal insistió en que la actuación prioritaria debe ser la construcción de un nuevo colector por José Malvar hasta el puente de los Tirantes. Esa infraestructura, defendió, es la que permitiría dar una respuesta a medio plazo a un problema que no solo afecta a viviendas y garajes, sino también a la salubridad y a la seguridad de la zona.
«La solución principal que nos puede resolver a medio plazo el problema de las inundaciones es el colector por José Malvar. Esa es la actuación que deberían impulsar», recalcó.
Fontenla sostuvo que los grupos políticos siguen insistiendo en las lagunas de inundación porque ya existe un presupuesto y un estudio aprobado. Aun así, aclaró que los vecinos no se oponen a esa actuación. «No vamos a decir que no, porque obviamente es un avance. Estamos de acuerdo en que se renaturalice el río y en que se piense a largo plazo, pero en el corto y medio plazo seguimos sin solución», advirtió.
El representante vecinal reclamó también el mantenimiento de las instalaciones existentes, que, según denunció, no se está realizando por parte del Concello. Además, pidió que Augas de Galicia complete los estudios pendientes, que se analicen todas las posibles alternativas y que se impulse de forma decidida el nuevo colector por José Malvar.
Fonten explicó que Augas de Galicia llegó a plantear cinco posibles soluciones y que las lagunas de inundación aparecían como la última opción, con una capacidad limitada para reducir el impacto de las crecidas. En cambio, el colector por José Malvar sería, según indicó, la alternativa con mayor efecto sobre el problema. Después situó el mantenimiento de las infraestructuras actuales y, en otro nivel, la posibilidad de nuevos colectores por Padre Gaite para desviar aguas procedentes de la zona de A Parda, San Antoniño y su entorno.
«Sabemos que el colector por José Malvar es una obra importante, con una inversión muy elevada, pero es la que hay que impulsar. Los estudios técnicos nos dan la razón», concluyó.
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