Unanimidad en el Pleno de Pontevedra para frenar las inundaciones en Valdecorvos

El Pleno de Pontevedra aprobó por unanimidad una iniciativa para reducir el riesgo de inundaciones en el entorno del río Valdecorvos, un problema que los vecinos de Fernando Olmedo, José Malvar y Casimiro Gómez llevan años sufriendo cada vez que las lluvias intensas coinciden con episodios de crecida. El acuerdo salió adelante con el apoyo de BNG, PSOE y PP, tras la incorporación de enmiendas de los dos primeros grupos municipales.

La moción, presentada inicialmente por el Partido Popular, busca activar una respuesta coordinada entre administraciones para poner fin a una situación que los afectados consideran crónica. Su portavoz municipal, Rafa Domínguez, defendió que existe «una oportunidad de resolver un problema crónico» después de años de «promesas vacías» a los vecinos, que, según señaló, han visto cómo sus casas seguían inundándose sin una solución definitiva.

El acuerdo sitúa sobre la mesa distintas actuaciones técnicas, tanto de competencia autonómica como municipal. Entre ellas figuran la creación de una zona de inundación controlada en Valdecorvos, la mejora del encauzamiento del río, la ejecución de nuevos aliviaderos y la construcción de colectores de pluviales en José Malvar y Padre Gaite. Las obras previstas superan los cuatro millones de euros en conjunto, según los estudios manejados por Augas de Galicia.

El consenso alcanzado llega después de años de quejas vecinales por las inundaciones que afectan a bajos, garajes y viviendas del entorno, especialmente en episodios de fuertes lluvias. Los residentes han reclamado en distintas ocasiones una intervención definitiva que combine actuaciones urgentes con una planificación a medio y largo plazo. Al término del debate, algunos afectados celebraron el acuerdo con aplausos y resumieron la sensación con una frase: «Por fin tenemos algo positivo».

La asociación de afectados ha advertido, no obstante, de que las lagunas de inundación no bastarán para resolver el problema y que la actuación clave debe ser el nuevo colector por José Malvar hasta el puente de los Tirantes. Los vecinos defienden que esa infraestructura, junto con el mantenimiento de las canalizaciones existentes, es la que puede ofrecer una respuesta más eficaz.

El PSOE defendió que la solución debe ir más allá de reducir el riesgo de inundaciones y planteó actuar sobre el regato de Valdecorvos para renaturalizarlo e integrarlo en una gran zona verde. Iván Puentes reclamó colaboración institucional y pidió «dejar de marear la perdiz» para centrarse en dar una respuesta a los vecinos, además de abandonar la lógica de las «medallas» políticas.

Desde el BNG, César Mosquera advirtió de la complejidad técnica del problema, al recordar que el cauce fue desviado y discurre bajo el entorno del CGTD, una zona «absolutamente cerrada» en la que, dijo, «no se sabe lo que hay ahí». El gobierno local respaldó el plan de Augas de Galicia, aunque dejó claro que todavía existen incógnitas técnicas que deberán despejarse.

La iniciativa aprobada no implica la ejecución inmediata de las obras, pero sí fija una posición común del Pleno para reclamar avances y coordinar las actuaciones pendientes entre Concello, Xunta y Diputación. Esa unidad política era una de las demandas de los vecinos, que llevan años reclamando que las administraciones dejen de cruzarse reproches y concreten soluciones.

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Pese a los momentos de tensión entre grupos durante el debate, la votación final dejó una imagen de acuerdo político en torno a una demanda vecinal largamente reivindicada. Los afectados acogieron con satisfacción el respaldo unánime, aunque ahora esperan que el compromiso se traduzca en obras concretas y en una solución real para evitar nuevas inundaciones.