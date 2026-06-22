Tres heridos en un accidente de tráfico en Cuntis
Ocurrió en San Mamede de Piñeiro y fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago de Compostela
Tres personas resultaron heridas en la tarde del domingo en un accidente de tráfico registrado en una carretera local de San Mamede de Piñeiro, en Cuntis, según trascendió hoy lunes. Los afectados fueron atendidos en el lugar del siniestro y posteriormente trasladados al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos del Servicio Municipal de Emergencias, personal sanitario del 061 y una ambulancia medicalizada. También acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.
El suceso obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencia en la zona, con la intervención coordinada de los servicios sanitarios, los equipos municipales y la Guardia Civil de Tráfico.
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