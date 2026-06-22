El Puerto de Marín modera su tráfico hasta mayo por la caída de los graneles sólidos

El tráfico portuario total del Puerto de Marín y Ría de Pontevedra alcanzó 912.097 toneladas en el acumulado de enero a mayo de 2026, frente a las 978.102 toneladas registradas en el mismo periodo de 2025. La evolución supone un descenso interanual del 6,7%, equivalente a 66.005 toneladas menos, según los datos de Puertos del Estado, hechos públicos este lunes.

La caída acumulada se produce pese al buen comportamiento del mes de mayo, en el que el puerto movió 302.916 toneladas, un 32,1% más que en mayo de 2025, cuando se contabilizaron 229.255 toneladas. Este avance mensual estuvo impulsado principalmente por los graneles sólidos, que pasaron de 108.657 toneladas en mayo de 2025 a 186.764 toneladas en mayo de 2026, con un incremento del 71,9%.

Por tipos de carga, el comportamiento acumulado muestra una evolución desigual. Los graneles sólidos se situaron en 392.183 toneladas hasta mayo de 2026, frente a 489.564 toneladas un año antes, lo que representa una bajada del 19,9%. Este retroceso, de 97.381 toneladas, explica la mayor parte del descenso del tráfico total.

En sentido contrario, la mercancía general creció hasta 510.849 toneladas, frente a las 476.593 toneladas de enero-mayo de 2025. El aumento fue del 7,2%, con 34.256 toneladas más. Dentro de este capítulo, la mercancía general en contenedores también avanzó: pasó de 185.255 toneladas a 201.067 toneladas, un incremento del 8,5%.

El puerto no registró movimiento de graneles líquidos ni en 2025 ni en 2026 dentro del periodo analizado.

La estructura del tráfico también se modificó respecto al año anterior. En 2025, los graneles sólidos representaban el 50,7% de las mercancías según presentación, mientras que la mercancía general suponía el 49,3%. En 2026, la mercancía general pasó a ser mayoritaria, con el 56,6%, frente al 43,4% de los graneles sólidos.

En otros tráficos, la pesca acumuló 877 toneladas, un 7,5% más que en 2025, aunque con un peso reducido sobre el total. El avituallamiento descendió un 26,4%, al pasar de 11.129 toneladas a 8.188 toneladas.

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En contenedores, el puerto registró 17.946 TEUs hasta mayo de 2026, frente a 17.609 TEUs en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un avance del 1,9%. En cuanto a actividad marítima, el número de buques mercantes aumentó de 207 a 256, un 23,7% más, y el arqueo bruto acumulado creció un 15,0%, hasta 1.588.801 GT.