Pontevedra recibe a uno de los mayores expertos en IA de España

El doctor Julio Mayol, catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y experto internacional en inteligencia artificial, estará esta semana en Pontevedra para clausurar el ciclo "Pontevedra, quen pasa? 6 expertos en saúde, 6 meses”, una iniciativa impulsada por el servicio de Aparato Digestivo del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés y por el grupo de investigación IDARA, adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

La última parada del ciclo se celebrará los días 25 y 26 de junio y estará centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y en el ámbito sanitario. El acto principal tendrá lugar este jueves 25 en el Liceo Casino de Pontevedra, a las 18.30 horas, donde Mayol mantendrá una conversación abierta con el profesor Senén Barro, director científico del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes de la Universidade de Santiago de Compostela.

El encuentro, titulado “IA, una oportunidad evolutiva”, estará moderado por el doctor Juan Turnes, jefe del servicio de Aparato Digestivo de Pontevedra, y será de acceso libre para toda la ciudadanía, sin necesidad de inscripción previa. Está prevista la asistencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández López; y del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

Como antesala de la charla, profesionales del servicio de Digestivo del CHOP saldrán estos días a distintas zonas de Pontevedra para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la inteligencia artificial. Lo harán mediante encuestas a pie de calle y la grabación de algunas reflexiones, que se recogerán en un vídeo que será proyectado durante el acto.

Las preguntas planteadas girarán en torno a cuestiones como la confianza que genera una respuesta dada por una inteligencia artificial o qué características debería tener una IA útil para la vida cotidiana. Además, la ciudadanía podrá enviar preguntas anónimas antes del encuentro.

La cita dará continuidad al videopodcast difundido a comienzos de año por el grupo IDARA, en el que participaron Mayol, Barro y Turnes para abordar el uso de asistentes de inteligencia artificial en Medicina y que superó las 13.000 visualizaciones en YouTube.

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La programación continuará el viernes 26 de junio, a las 8.15 horas, en el salón de actos del Hospital Montecelo, donde Julio Mayol impartirá la clase magistral “¿Pero tú no usas la IA?”, dirigida a profesionales sanitarios. En ella se reflexionará también sobre las respuestas recogidas entre la ciudadanía pontevedresa.