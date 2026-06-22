Pontevedra, pionera en crear una zona de bajas emisiones, sigue respirando aire contaminado

La calidad del aire mejoró en Galicia durante 2025, pero esa evolución positiva no significa que el problema esté resuelto. Según el último informe de Ecoloxistas en Acción, el aire contaminado siguió afectando el año pasado a toda la población gallega si se toman como referencia los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más exigentes que la normativa legal vigente y también que los nuevos límites europeos previstos para 2030.

En el caso de Pontevedra, la ciudad aparece en el informe como una de las pocas urbes gallegas que ha cumplido formalmente con la obligación de implantar una zona de bajas emisiones, ZBE, una medida exigida a los municipios de más de 50.000 habitantes para reducir tanto la contaminación atmosférica como las emisiones de dióxido de carbono. De hecho, la Boa Vila fue la primera de Galicia en hacerlo y, poco después, lo hizo A Coruña, siendo las dos únicas ciudades gallegas que han materializado este requisito.

El informe, elaborado a partir de los datos recogidos en 59 estaciones oficiales de medición de la calidad del aire instaladas en Galicia, concluye que 857.000 personas, alrededor del 32 % de la población gallega, estuvieron expuestas en 2025 a niveles de contaminación superiores a los nuevos límites legales aprobados por la Unión Europea para 2030. Las situaciones más problemáticas se localizaron en las aglomeraciones urbanas de A Coruña y Vigo, así como en la ciudad de Ourense.

Pontevedra no figura entre las zonas que incumplieron esos nuevos límites europeos para dióxido de nitrógeno o partículas, pero el informe sí advierte de que la contaminación atmosférica continúa siendo un problema estructural en toda Galicia cuando se aplican los criterios sanitarios de la OMS. Las partículas en suspensión —PM10 y PM2,5— y el dióxido de nitrógeno siguieron afectando a la práctica totalidad de la población gallega, mientras que el ozono mantuvo una presencia moderada por las características climáticas de la comunidad: inestabilidad frecuente, altas precipitaciones y menor radiación solar que en otros territorios del Estado.

En Pontevedra, uno de los datos señalados por el informe se refiere al benzo(a)pireno, un contaminante cancerígeno asociado, entre otras fuentes, a la quema de biomasa en calderas, los incendios forestales y determinadas actividades industriales. Las estaciones de Campelo y Campolongo superaron la recomendación de la OMS para este contaminante, con valores de 0,26 y 0,22 nanogramos por metro cúbico, respectivamente, por encima del valor recomendado de 0,12. Ecoloxistas en Acción considera que esta situación aconseja ampliar las mediciones para conocer mejor el origen y la evolución de este contaminante.

Dimensión sanitaria

El documento también destaca que la calidad del aire en Galicia fue mejor en 2025 que en 2024 y que en los años previos a la pandemia de la COVID-19. Los niveles de partículas PM10 y PM2,5 y de dióxido de nitrógeno descendieron, mientras que el ozono registró un ligero repunte. En conjunto, las reducciones respecto a las medias del periodo 2012-2019 se situaron entre el 18 % y el 45 %, dependiendo del contaminante.

Aun así, Ecoloxistas en Acción insiste en que la mejora no debe ocultar la dimensión sanitaria del problema. La contaminación del aire es, según la organización, la primera causa ambiental de muerte. De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 murieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, unas 500 de ellas en Galicia.

El informe subraya además la necesidad de reforzar las políticas locales de reducción del tráfico motorizado, mejorar la medición de la contaminación y adaptar las ciudades a los nuevos límites europeos que entrarán en vigor en 2030. Para Ecoloxistas en Acción, el reto de los próximos años es alinear las políticas públicas con una normativa más estricta y con las recomendaciones sanitarias internacionales.

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En ese contexto, Pontevedra parte con una ventaja formal por haber implantado su zona de bajas emisiones, pero el diagnóstico general sigue siendo exigente, ya que incluso en las ciudades que cumplen con las obligaciones actuales, la población continúa respirando un aire que, según los valores de la OMS, no puede considerarse plenamente saludable.