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Derechos laborales

La huelga de médicos tuvo un seguimiento de un 76% en el área sanitaria de Pontevedra

El sindicato SIMEGA traslada su agradecimiento a médicos, facultativos y MIR por el apoyo mostrado durante esta nueva fase de protesta

Una de las protestas celebradas ante el Hospital Montecelo de Pontevedra.

Una de las protestas celebradas ante el Hospital Montecelo de Pontevedra. / FdV

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Ana López

Pontevedra

La última semana del paro indefinido intermitente convocado en demanda de un Estatuto Propio para médicos y facultativos concluyó con un seguimiento del 76% en el área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, según los datos facilitados por el Sindicato de Médicos de Galicia, SIMEGA. La organización enmarca este respaldo dentro de una movilización que, a nivel gallego, alcanzó una participación del 80% antes del paréntesis estival.

El sindicato quiso trasladar este lunes su agradecimiento a médicos, facultativos y MIR por el apoyo mostrado durante esta nueva fase de protesta, que se mantiene desde hace ocho meses. SIMEGA destacó tanto a los profesionales que secundaron el paro de forma activa como a quienes permanecieron en servicios mínimos para sostener la actividad asistencial en hospitales y centros sanitarios. También subrayó la presencia de facultativos en las concentraciones celebradas a las puertas de los centros de referencia.

La central sindical interpreta estos datos como una muestra de la «unión inquebrantable» del colectivo médico frente al «inmovilismo del Ministerio de Sanidad». A su juicio, la aprobación de un Estatuto Propio no constituye un privilegio, sino una cuestión «de pura justicia» para reconocer la singularidad de la profesión médica y garantizar condiciones acordes con sus responsabilidades.

SIMEGA reconoce el desgaste acumulado tras meses de movilizaciones, pero considera que precisamente por ello el seguimiento alcanzado adquiere mayor relevancia. El sindicato confía en que el Ministerio recapacite.

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De no producirse avances, la organización advierte de que las protestas podrían recrudecerse a partir del otoño.

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