Entrevista | Rufino González
«Me gustaría que vinieran más chicos, sin prejuicios ni vergüenza»
Pese a haberse iniciado en el mundo de la natación artística hace apenas seis meses, reconoce como este deporte le ha cambiado la vida
Argentino afincado en Pontevedra desde hace dos años, Rufino González se estrenó en la natación artística hace apenas seis meses y ya ha subido dos veces al podio con el Club Galaico. Su debut en el Campeonato Máster dejó un oro en dúo mixto y una plata en grupo para empezar por todo lo alto.
Llegó a España hace años. ¿Cómo acabó en Pontevedra?
Llegué a España hace unos ocho o nueve años. Primero estuve viviendo en Salamanca, después me trasladé a Santiago y finalmente a Pontevedra, donde llevo ya dos años por la plaza de mi pareja.
¿Cómo surgió la idea de empezar a practicar natación artística?
Fue un arrebato de última hora, la verdad. No conocía mucho este deporte, más allá de lo que había visto alguna vez en televisión o en algún vídeo. Me parecía algo bonito, pero nunca le había prestado demasiada atención. Iba al gimnasio de vez en cuando, pero nunca había practicado un deporte competitivo. Esta fue mi primera experiencia de verdad.
¿Qué fue entonces lo que le animó a probar esta disciplina?
Vi una entrevista en Telecinco sobre un equipo de Barcelona formado por hombres mayores de 40 años que la practicaban. Poco después, mirando el móvil, me apareció publicidad del Club Galaico y pensé: «¿Por qué no?». Les escribí un mensaje y al día siguiente fui a probar.
¿Cómo recuerda el primer entrenamiento en la piscina?
Me pareció muy guay. Cuando salí de allí ya estaba inscrito. Empecé a finales de diciembre y desde entonces seguí entrenando. Al poco de empezar, las chicas del grupo máster tenían una exhibición y ya querían incluirme. Yo les dije que no, que todavía no, que no quería morirme ahogado ni pasar vergüenza. Después ya empezamos a preparar el campeonato.
En estos seis meses, ¿cómo le recibió el Club Galaico?
Desde el primer día fue genial. Me sentí muy cómodo, todo surgió de forma muy natural. Las chicas son muy majas y Alejandra, la presidenta del club, habló muchísimo conmigo y me animó mucho a seguir. Arantxa, nuestra entrenadora, es una persona increíble.
¿Cómo cambia la vida cuando uno empieza un deporte de equipo en edad adulta?
Cambia bastante. Cuando uno se muda varias veces y llega a cierta edad, socializar cuesta más. En un deporte grupal ya formas parte de un equipo, conoces compañeros, quedas con ellos y eso está muy bien. Además de los dos días de entrenamiento, solemos quedar otro día para entrenar por nuestra cuenta o practicar rutinas en el club.
¿Siente que ahora está más contento que hace seis meses?
Sí, puedo decir que sí. A nivel social me aportó mucho y físicamente también se nota. Este deporte te cambia mucho el cuerpo. Quería practicar algún deporte fuera del gimnasio y pregunté por piragüismo, pero me dijeron que no era un deporte para mí por mi edad. Tenía 38 años. Me ofrecieron otras modalidades, pero me desilusionó mucho.
Y en la natación artística, ¿encontró justo lo contrario no?
Sí. En el Galaico me acogieron muy bien desde el primer momento. Además, en la categoría máster hay un rango de edad muy amplio, desde los 25 años en adelante, y eso está muy bien porque entrenas con personas de edades diferentes.
Hace unos días debutó en A Coruña. ¿Cómo vivió ese estreno?
Estaba súper nervioso. En los entrenamientos ya teníamos algo de público, porque a veces las chicas más jóvenes nos veían y nos animaban, pero una competición es otra cosa. Había mucha gente en la grada y un ambiente muy chulo.
El debut no pudo ir mejor con dos medallas ¿Esperaba algo así?
En el dúo mixto sabíamos que éramos los únicos que lo presentábamos, porque el equipo de Vigo tenía un chico, pero no se presentó. Aun así, los puntos que nos dieron fueron bastante altos y eso nos dejó mucha satisfacción. En el grupo sí nos traicionaron un poco los nervios. Hubo un par de cosas que no salieron como esperábamos, pero aun así conseguimos la plata y estamos contentos.
Comentaba que hay muy pocos hombres compitiendo en natación artística en Galicia. ¿Le gustaría que su caso animara a otros?
Sí, claro. Me gustaría que vinieran más chicos, tanto por mí como por Dani Vázquez, el chico de Vigo, que también compite y viene de la natación tradicional. Ojalá se animen más hombres sin prejuicios ni vergüenza. Que empiecen simplemente por pasárselo bien. Luego le vas cogiendo el gusto muy rápido.
La natación artística sigue arrastrando muchos estereotipos. ¿Se ha encontrado con comentarios de ese estilo?
Sí, todavía se escuchan cosas. En una competición oí a unos hombres hacer comentarios sobre unos chavales que estaban compitiendo, llamándolos «maricones». Me contuve, porque soy bastante de reaccionar, pero me pareció una ignorancia enorme. El deporte no tiene que ser ni femenino ni masculino.
¿Cree que todavía queda camino por recorrer?
Sí, claro. La natación artística fue siempre un deporte muy feminizado, aunque ahora se está abriendo más. Pero todavía hay que cambiar muchas mentalidades. En el club estamos convencidos de que queremos que vengan más chicos a probar esta disciplina.
¿Cuál es ahora el siguiente paso para usted y para el equipo?
Desde ahora ya estamos preparando el próximo curso. Entrenamos cosas más técnicas y seguiremos trabajando. En agosto pararemos todo el mes y después volveremos a empezar.
Después de este debut, ¿se ve compitiendo de forma habitual?
Sin duda. Al principio todos lo tomamos como un pasatiempo más, como algo divertido, pero creo que la condición humana siempre te lleva un poco a competir. De ahora en adelante estamos a tope de cara a conseguir los mejores resultados de cara a la próxima temporada.
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