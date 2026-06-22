«Ni los familiares directos de Marcote pudieron leer la 'Historia de Galicia' en vida»

El mar de Fisterra no siempre supo leer su propia historia. En 1898, cuando Ramón Marcote se embarcó rumbo a Cuba, las manos de su familia estaban hechas para el aparejo y la azada, no para el papel. Era un adolescente casi analfabeto que huía de la penuria y cuarenta años después, aquel joven de aldea firmaba una de las obras más singulares de la historiografía patria: la primera Historia de Galicia escrita y editada en la diáspora.

Un siglo después de que aquella primera edición saliera de las imprentas de La Habana en 1925, el volumen regresa a Galicia gracias a una fiel edición facsímil. Detrás de este rescate de justicia histórica está la Biblioteca da Fisterranía, un empeño personal del escritor Modesto Fraga Moure, que el próximo sábado participará en el Museo en la presentación de la obra.

¿Cómo se gesta el regreso de un libro que nació a miles de kilómetros de la tierra que describe justo un siglo después?

Aprovechando la efeméride del centenario. La idea era recuperar esta obra tan importante de Ramón Marcote ya que, por las circunstancias del momento en que fue escrita, ni siquiera sus familiares directos pudieron leerla en vida. Hoy sus sobrinos nietos están ilusionados, porque en aquel entonces la mayoría de su familia en Fisterra no sabía leer ni escribir; eran gente del mar, labradores. Él se marchó a Cuba en 1898, aprendió allí las nociones básicas y es muy emocionante que hoy, cien años después, sus descendientes puedan ver esa obra que fue un hito.

¿Qué valor humano e histórico tiene esta obra en el corpus de las letras gallegas?

El valor es inmenso porque es la primera historia de Galicia publicada fuera de la tierra. A diferencia de las de Murguía u Otero Pedrayo, que se escribieron aquí, la de Marcote se publica en La Habana. Y La Habana era el gran faro de la cultura: allí se gesta la Academia Galega —de la que Marcote fue impulsor—, se entona el himno por primera vez y se iza la bandera. Todo lo identitario nace en la Galicia de ultramar. Marcote escribe una obra de referencia que además es única porque está estructurada en forma de preguntas y respuestas para la juventud de la época. Él echaba en falta una historia didáctica y divulgativa para los jóvenes, no tan erudita como las que ya existían.

El volumen facsímil que ahora ve la luz se ha levantado gracias a un ejemplar conservado por Roberto Traba. ¿Qué nos dice este hallazgo sobre la resistencia de las pequeñas bibliotecas particulares y la memoria íntima para sobrevivir en la Costa da Morte?

La Biblioteca da Fisterranía es un proyecto que puse a andar hace años para rescatar a las figuras de nuestra comarca, este fin del mundo occidental tan apartado de las ciudades pero con trayectorias notables. Todo el mundo conoce al fisterrán Alejandro Finisterre como inventor del futbolín, pero pocos saben que fue el gran editor de los escritores españoles en el exilio. Con esta biblioteca estamos rescatando a figuras menos conocidas pero muy importantes, como Francisco Esmorís, que escribió un refranero con más de quinientos dichos de la zona… No podemos hacer futuro sin reparar en el pasado y en esas personas que contribuyeron a hacer grande a Fisterra.

Ramón Marcote era un gran amigo de Celso García de la Riega. Sabía de sus diferencias ideológicas y metodológicas con Manuel Murguía. De la Riega asentó la teoría del Colón gallego basada en documentos sólidos hallados en Pontevedra, no en hipótesis vacías. El hecho de que Marcote lo apoyase y crease comités Pro-Colón Gallego en América Latina y Europa provocó que quedase postergado

Ramón Marcote fue un intelectual inmenso en la emigración y un firme defensor de la tesis del Colón gallego. ¿Por qué cree que su figura acabó relegada a los márgenes del olvido?

Tengo una teoría respaldada por bastante gente. Ramón Marcote era un gran amigo de Celso García de la Riega. Sabía de sus diferencias ideológicas y metodológicas con Manuel Murguía. De la Riega asentó la teoría del Colón gallego basada en documentos sólidos hallados en Pontevedra, no en hipótesis vacías. El hecho de que Marcote lo apoyase y crease comités Pro-Colón Gallego en América Latina y Europa provocó que quedase postergado. La mano de Murguía era muy poderosa y él controlaba el canon literario e institucional del momento. Marcote, junto a Fontenla Leal o Curros Enríquez, fue uno de los grandes impulsores de la sociedad de la Habana que dio lugar a la Real Academia Galega, pero acabó desencantado cuando la propia Academia publicó aquel famoso informe contra la tesis de De la Riega sin sustento empírico. Ahora toca devolverle la dignidad que se le quitó. De hecho, presentaremos el libro en la propia institución coruñesa para hacer justicia con una persona que defendió a Galicia como un gigante.

Sorprende la vigencia del formato que eligió Marcote. En un tiempo como el actual, marcado por las pantallas y la inactividad de la sobreinformación, ¿cómo dialoga este texto de 1925 con la juventud del 2026?

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Es una cuestión interesante. A veces tenemos la imagen de que la juventud de hoy está aislada o entretenida en las pantallas, pero yo no lo veo así; los jóvenes siempre viven la libertad en los canales de su propio tiempo. Leer este libro es maravilloso porque no es una historia aburrida o llena de datos fríos; es casi como un juego de preguntas y respuestas muy breves y concisas. Hoy en día nadie aguanta un vídeo de TikTok que dure más de treinta segundos; se busca lo inmediato y lo concreto. Este libro de 1925 se adelanta precisamente a esa lógica actual. Está muy bien estructurado, aborda desde la conquista romana hasta el clima medieval de las cantigas de una manera amena y didáctica. Marcote sabía que a los jóvenes hay que entrarles con un discurso divulgativo y sencillo, quedándose con lo importante más allá de las grandes teorías. Por eso estoy seguro de que este papel impreso va a despertar el interés de los chicos de hoy.