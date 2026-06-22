Detenido en Pontevedra un hombre tras agredir a otro y amenazarlo con un cuchillo
El hombre, con antecedentes policiales, fue localizado cerca de la Diputación de Pontevedra tras el incidente ocurrido el sábado.
La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local, detuvo en Pontevedra a un hombre tras supuestamente agredir a otro y amenzarlo con un cuchillo en la plaza de Curros Enriquez.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, día 20 de junio. Según fuentes de la Policía Nacional, el arrestado es un «viejo conocido» por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El varón habría entrado a pedir dinero en un establecimiento de la zona, llamándole la atención uno de los empleados, que le pidió que saliese del establecimiento. En ese momento, se encaró con el mismo, sustrayéndole el móvil a uno de los encargados.
Una vez fuera, lograron recuperar el teléfono, enzarzándose con el empleado en la plaza, momento en el cual el varón cogió un cuchillo y lo amenazó, para acto seguido salir corriendo.
Poco después, gracias a la colaboración de la Policía Local, el hombre fue localizado en las inmediaciones de la sede de la Diputación de Pontevedra, donde fue detenido.
- Vacas cachenas, GPS y padrinos para la gestión del monte de Lourizán
- Una nueva senda peatonal unirá Silgar y Portonovo, en Sanxenxo, con un presupuesto de 1,8 millones
- El rey emérito navega por la ría entre Combarro, Marín y Bueu
- Bienestar y comercio local se dan la mano en la fiesta del yoga de Pontevedra
- La primera oleada turística del verano abarrota las calles de Pontevedra
- Froiz abre un nuevo supermercado en Sanxenxo con 2.125 metros cuadrados, platos preparados y cafetería
- El espacio público pontevedrés pierde 30 terrazas y casi 300 veladores en una década
- Susto al incendiarse un coche en marcha en José Malvar