Cuidar al cuidador, segunda edición

El Hospital Provincial de Pontevedra acogió un café de convivencia con el que la área sanitaria de Pontevedra e O Salnés cerró simbólicamente la actual fase del «Programa Integral para Cuidadores Informales de Personas con Demencia». Aunque todavía quedan dos sesiones formativas por celebrar, el encuentro sirvió para confirmar la continuidad de una iniciativa que ha recibido una buena acogida y que ya prepara una segunda edición para 2027.

El programa nace de una realidad cada vez más presente en muchos hogares, que las demencias no tienen impacto únicamente en quienes reciben el diagnóstico, sino también en las personas que asumen su cuidado diario. En la mayoría de los casos, esos cuidadores son familiares y mujeres, que afrontan una tarea prolongada, exigente y emocionalmente compleja, muchas veces sin formación específica. La finalidad es ofrecerles herramientas prácticas, apoyo emocional y conocimientos que les permitan cuidar mejor, pero también proteger su propia salud.

Impulsado por la área sanitaria de Pontevedra e O Salnés con el respaldo del Sergas, el proyecto se desarrolla en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de Pontevedra, AFAPO, y la Universidade de Vigo. La intervención consta de 24 sesiones grupales: doce en el Hospital Provincial y otras doce en las instalaciones de AFAPO. Esta distribución permite combinar el entorno sanitario con un espacio asociativo de referencia para las familias.

Las sesiones abordan la formación, la promoción de hábitos saludables, la prevención de la sobrecarga, el acompañamiento emocional y el intercambio de experiencias entre cuidadores. El programa se estructura en tres fases: evaluación de necesidades, diseño e implementación de las acciones y análisis posterior de resultados. En él participan profesionales de neurología, trabajo social, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, lo que refuerza su enfoque multidisciplinar.

Durante el acto de cierre, celebrado en el Hospital Provincial, el área sanitaria destacó el valor humano y asistencial de la iniciativa. Rosa Conde, de la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía, subrayó el papel de los profesionales implicados y los definió como un «excepcional equipo de cuidadores». Al encuentro asistieron también el gerente del área, José Flores; la directora hospitalaria, Yolanda Sanduende; el presidente de AFAPO, José Manuel Fontenla Redondo; el presidente de Ramírez Construcciones, Arturo Ramírez, y representantes del centro DPRO, implicados también en el apartado de entrenamiento físico de los cuidadores.

La razón de que haya una segunda edición está ligada tanto a la utilidad detectada en esta primera experiencia como al reconocimiento institucional recibido. El Programa Integral para Cuidadores Informales de Personas con Demencia fue uno de los dos proyectos seleccionados en la IV Xornada de Humanización del Sergas, celebrada el pasado 10 de junio. Ese respaldo ha dado un nuevo impulso a una propuesta que busca llevar la humanización sanitaria más allá del ámbito estrictamente clínico.

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Tras las dos sesiones pendientes y el descanso estival, el programa retomará su actividad presencial en otoño.