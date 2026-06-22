Castelao vuelve a casa: el monumental 'A derradeira leición do mestre' se exhibe en Pontevedra

No es solo pintura, es un trozo de la memoria civil de Galicia que regresa, 80 años después, al lugar donde germinaron sus razones. El Museo expondrá a partir del próximo día 25 el lienzo monumental «A derradeira leición do mestre», la obra cumbre que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao pintó en el exilio bonaerense en 1945 y que condensa el dolor, la expatriación y la dignidad de Galicia. Su llegada a la Boa Vila no ha sido un trámite administrativo más, sino el cumplimiento de «una ilusión largamente buscada y que hemos logrado que se haga realidad», en palabras de la directora de la institución, Ángeles Tilve.

Para el museo capitalino, la cita tiene un carácter casi de restitución histórica, al ser la entidad que acoge la mayor parte de la obra de Castelao por expresa voluntad del artista. El óleo se exhibirá hasta el 27 de septiembre en un espacio diseñado en exclusiva para que el cuadro actúe como «protagonista indiscutible», arropado por un contexto documental e histórico que explica su nacimiento en la otra orilla del Atlántico.

Se impone un límite estricto de veinticinco personas por pase en la sala. Se busca la intimidad, el murmullo bajo frente a una pieza textil y pictórica que apela directamente a las costuras de la historia local. El lienzo, custodiado habitualmente en el Centro Galicia de la capital argentina, no se muestra solo. Lo escoltan papeles y huellas físicas de los hombres y mujeres que mantuvieron encendida la identidad gallega en la otra orilla del Atlántico cuando aquí el silencio era obligatorio.

Flanqueando el gran cuadro, las vitrinas recuperan el manuscrito original que Castelao tituló inicialmente «Co pensamento en Galicia», el embrión de lo que terminaría siendo «Sempre en Galiza». A su lado descansa la primera edición impresa en 1944 por el Centro Orensano de Buenos Aires, un volumen que el rianxeiro dedicó explícitamente a su amigo Alexandre Bóveda. Fue precisamente tras la entrega de ese primer ejemplar cuando Rodolfo Prada, dinamizador del galleguismo en la emigración, le pidió al artista un lienzo de gran formato que reprodujera la estampa número seis de su álbum «Galicia mártir», dibujada en las trincheras morales de 1937.

La asociación Cunchas e Flores de Bueu confeccionará en el Museouna alfombra floral para rubricar la inauguración

Ese dibujo original también se expone en la sala, permitiendo al espectador entender el proceso creativo y la carga emocional del autor. De las treinta y una estampas de guerra que Castelao realizó, esta es la única donde los rostros dejan de ser arquetipos abstractos para adquirir una fisonomía concreta. El maestro asesinado que yace en el suelo, rodeado por dos niños que representan el futuro y la continuidad de sus ideas, tiene los rasgos nítidos de Alexandre Bóveda, fusilado en el arranque de la guerra civil. Fuera de las fronteras gallegas se entendió como un homenaje universal a los maestros republicanos represaliados, pero en la intimidad del exilio era una vindicación directa del líder galleguista.

Dibujo original de 1937 de la estampa número 6 de Galiza mártir, que ocho años después se reproduciría en el famoso cuadro. / Rafa Vázquez / FDV

El recorrido expositivo se detiene, asimismo, ante una fotografía en blanco y negro fechada el 17 de agosto de 1945. En ella se congela la Diada dos Mártires Galegos en Buenos Aires. Al fondo, todavía fresco y sin enmarcar, se ve el cuadro que ahora visita Pontevedra; delante, el busto en bronce de Bóveda esculpido por Domingo Maza. La imagen retrata a la Galicia exterior: empresarios comprometidos como Manuel Puente o Jesús Canabal, miembros del Consello de Galicia como Alonso Ríos, y una única mujer, la actriz y locutora Maruja Boga, que prestó su voz a las ondas de Radio Rivadavia para mantener vivo el idioma durante cuatro décadas.

El valor de la muestra trasciende lo estrictamente documental para adentrarse en los matices de la pintura de un Castelao que ya sufría graves problemas de visión. Frente a la precisión del dibujo de 1937, el óleo de 1945 muestra una simplificación formal donde el trazo pierde rigidez y gana en carga simbólica. La figura del maestro se convierte en una mancha oscura, casi espectral, que contrasta con la luz blanca que desprenden las camisas de los niños. Al fondo, los árboles secos y retorcidos que en el dibujo original parecían muertos, muestran en el lienzo pequeños brotes verdes, una metáfora visual de la resistencia y el futuro.

Para divulgar el sustrato histórico, el 4 de julio arrancará un sistema de visitas guiadas

Fotografía de 1945 de la Diada dos Mártires Galegos, con el busto de Bóveda de Domingo Maza y el óleo, aún sin enmarcar, al fondo. / Rafa Vázquez / FDV

La llegada de la obra coincide además con una fecha de fuerte arraigo civil. Este domingo se cumplen noventa años del plebiscito del Estatuto de Autonomía de 1936, una campaña en la que Castelao se volcó y que logró un apoyo superior al noventa y nueve por ciento de los votos antes de que el levantamiento militar truncase su aplicación. Para conmemorarlo, la asociación Cunchas e Flores de Bueu confeccionará en el propio edificio una alfombra floral y de conchas de cinco metros de largo por más de dos de ancho, un tapiz efímero que recibirá a los visitantes combinando el arte popular marinero con el homenaje histórico.

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Las puertas se abrirán oficialmente el jueves y, para facilitar la asimilación de todo este sustrato histórico, el Museo de Pontevedra pondrá en marcha un sistema de visitas guiadas gratuitas a partir del sábado 4 de julio. Los encuentros con los guías se realizarán los miércoles y jueves a las seis de la tarde y los sábados a las doce del mediodía, previa reserva en la página web de la institución, que estará operativa desde el mismo día de la inauguración. Una oportunidad para revisar, a través de la mirada cansada pero firme de Castelao, los hilos invisibles que aún unen la memoria de ambas orillas.