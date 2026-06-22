Arranca la gran semana de San Xoán

El Concello de Poio tiene ya todo preparado para el inicio de las fiestas de San Xoán 2026, que arrancan hoy, lunes 22 de junio, y se prolongarán hasta el sábado 27 con una amplia programación cultural, musical, tradicional y familiar pensada para todos los públicos. La celebración volverá a convertir el municipio en uno de los grandes puntos de encuentro del inicio del verano, con sardiñada popular, hoguera, actividades infantiles, actuaciones de agrupaciones locales y grandes verbenas en A Seca.

La programación comienza este lunes a las 10.00 horas con alboradas por las parroquias a cargo de agrupaciones folclóricas locales, concretamente la Escola de Música Tradicional de Poio y Vides Novas. Por la tarde, a las 20.00 horas, Máis Cantos realizará un pasacalles desde la calle Fernández de la Mora hasta la Praza do Mosteiro, donde continuará la actividad festiva. A las 21.00 horas tendrá lugar el pregón de San Xoán desde la Casa do Concello, con lectura a cargo de Juan José Mariño Viñas, director de la Escola de Música de Campelo-Poio y figura estrechamente vinculada a la vida cultural del municipio. En este acto también se entregarán los premios del concurso de carteles y los reconocimientos a los deportistas de la temporada 2025-2026, dentro de los Premios San Xoán-Pepe Otero. La jornada inaugural se completará con la actuación musical del grupo local Azabache y una degustación de rosca y vino.

El martes 23 llegará uno de los momentos centrales de las fiestas. La mañana volverá a comenzar con alboradas en las parroquias y, a las 18.00 horas, se celebrará la tradicional recogida de hierbas de San Xoán, con música de las Pandereteiras do Ronsel desde el Local Social do Sartal. Ya por la noche, A Seca acogerá a las 21.30 horas la sardiñada popular, una de las citas más esperadas por vecinos y visitantes. A las 22.30 horas comenzará la gran verbena amenizada por Os Satélites y, a las 23.30 horas, tendrá lugar el espectáculo de fuego «Fogo Fatuo», de la compañía Asacocirco, que precederá al encendido de la gran hoguera de San Xoán. El Concello refuerza este año la organización de esta noche mágica ampliando el número de sardinas repartidas e incorporando esta propuesta escénica como novedad.

El miércoles 24, día de San Xoán Bautista, la actividad se retomará a las 10.00 horas con alboradas de la Escola de Música Tradicional de Poio. A las 11.30 horas se celebrará la bajada de San Martiño, acompañada por el Grupo Folclórico Vides Novas, y a las 12.00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor de San Xoán Bautista, con la actuación del Coro Virxe da Renda. A las 13.00 horas, la Banda de Música de Marín ofrecerá un concierto en la Praza do Mosteiro. La jornada continuará a las 21.00 horas con el concierto de la Escola de Acordeóns de Campelo en Vilariño y, a las 22.00 horas, con la verbena de Ritmo Xoven y Charleston en A Seca.

El jueves 25 comenzará de nuevo con alboradas a las 10.00 horas. A las 12.00 horas se celebrará la misa solemne en honor de Santa Trahamunda, con la actuación de la Coral de Poio, y a las 13.00 horas tendrá lugar la subida a San Martiño, acompañada por Vides Novas. También a las 13.00 horas actuará la Banda de Música Nova Lira de Moraña en la Praza do Mosteiro. Por la noche, la Escola de Acordeóns de Campelo ofrecerá un concierto en Arís a las 21.00 horas y, a partir de las 22.00 horas, A Seca acogerá una de las grandes citas musicales del programa con las orquestas Marbella y Panorama.

El viernes 26, la programación incluirá a las 12.00 horas la misa solemne en honor de San Fructuoso, con la actuación del Coro Virxe de Fátima. A las 13.00 horas será el turno del concierto de la Escola de Música de Poio en la Praza do Mosteiro, mientras que a las 21.00 horas la Escola de Acordeóns de Campelo actuará en la Praza do Pereiro. La noche estará protagonizada por la verbena de las orquestas Capitol y Kubo, a las 22.00 horas en A Seca, y por los fuegos de luces previstos para las 23.59 horas.

Las fiestas finalizarán el sábado 27 de junio con una gran fiesta infantil en A Seca, a partir de las 18.00 horas, con hinchables, espuma y animación musical. Además, durante todo el mes de junio permanece abierta en el Casal de Ferreirós la exposición «Mitogénesis», de la artista local Sara Ramos, un recorrido por sus ilustraciones realizadas desde 2023 hasta la actualidad.

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El Concello de Poio anima a la vecindad y a las personas visitantes a participar en una programación pensada para compartir, convivir y celebrar una de las tradiciones más arraigadas del municipio, haciendo del San Xoán un punto de encuentro para todas las generaciones.