Una tentativa de asesinato, una agresión sexual a una menor y cuatro causas por drogas llegan esta semana a la Audiencia Provincial de Pontevedra

La Audiencia Provincial de Pontevedra afronta esta semana una agenda penal marcada por una causa de violencia de género, una por agresión sexual a una menor y cuatro asuntos relacionados con el tráfico de drogas. El juicio más relevante será el que se celebrará el martes, a las 10.00 horas en la Sección Cuarta, contra un hombre acusado de intentar asesinar a su expareja sentimental en Vigo.

La Fiscalía solicita para el procesado 14 años y seis meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, con las agravantes de género, reincidencia y parentesco. Según el escrito de acusación, el acusado se presentó el 15 de junio de 2025 en la vivienda de la víctima, con la que había mantenido una relación de más de 38 años, armado con una estaca con un objeto punzante en el extremo, una mochila con armas blancas de fabricación artesanal y un bote con gasolina.

El Ministerio Público sostiene que el hombre gritó a la mujer «te voy a matar», forzó la puerta de la vivienda con una pata de cabra y la atacó en varias ocasiones. Presuntamente, le clavó el objeto punzante en el costado, en el brazo y en la espalda, cuando la víctima ya se encontraba en el suelo. La mujer sufrió lesiones de gravedad, entre ellas un traumatismo renal por arma blanca, y permaneció ingresada en el Hospital Álvaro Cunqueiro hasta el 25 de junio de 2025.

Otra de las causas destacadas de la semana será el procedimiento por agresión sexual procedente del Tribunal de Instancia de Lalín, señalado para el jueves a las 10.15 horas en la Sección Segunda. La Fiscalía pide 12 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor que tenía 16 años en el momento de los hechos, ocurridos en marzo de 2022.

Además de la pena de cárcel, la acusación pública solicita que se le prohíba aproximarse a menos de 100 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo superior en 10 años a la pena de prisión que se le imponga. También pide cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, una indemnización de 12.000 euros para la víctima y el pago al Sergas de los gastos de asistencia sanitaria que se acrediten en sentencia.

Por otra parte, el martes se estudiarán varias causas por delitos contra la salud pública. A las 9.45 horas está prevista una audiencia preliminar en la Sección Cuarta por un procedimiento procedente de Vilagarcía de Arousa. La Fiscalía acusa a un hombre de vender cocaína en las inmediaciones del Servicio de Prevención y Apoyo a la Dependencia, en la calle Gumersindo Nartallo, y pide para él seis años y seis meses de prisión. A las 10.00 horas, la Sección Segunda juzgará a un acusado sorprendido con heroína y cocaína en la carretera vieja de Figueirido(procedente del partido judicial de Marín), para el que se solicitan tres años y seis meses de prisión y una multa de 1.700 euros.

A las 11.15 horas, también en la Sección Segunda, está previsto otro juicio por tráfico de drogas procedente de Pontevedra. En este caso, la Fiscalía pide cinco años de prisión para un hombre acusado de vender cocaína al menudeo tanto en la vía pública como desde su domicilio. Los agentes investigaron varias operaciones entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 y, durante el registro de la vivienda, localizaron básculas de precisión, recortes para preparar dosis, bolsas de autocierre, film transparente, tijeras y otros útiles presuntamente vinculados a la distribución de droga.

Noticias relacionadas

La última causa por salud pública está señalada para el jueves a las 10.00 horas en la Sección Segunda. Procede de Caldas de Reis y sienta en el banquillo a un hombre acusado de transportar heroína y cocaína en una furgoneta Renault Kangoo. El acusado fue interceptado por la Guardia Civil el 8 de marzo de 2023 en la vía de acceso a la AP-9, a la altura del peaje de Saiar, tras arrojar por la ventanilla varias sustancias estupefacientes. El Ministerio Público solicita cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 10.270 euros.