Poio reivindica la atención temprana como servicio esencial

Poio acogió ayer el I Congreso de Atención Temperá «Medrando en Familia», una cita celebrada en el Pazo Besada y dirigida a profesionales del sector y familias. La jornada, que completó todas las plazas disponibles y reunió a alrededor de un centenar de personas, sirvió para visibilizar la importancia de actuar en los primeros años de vida ante posibles dificultades en el desarrollo infantil.

La inauguración contó con la participación de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García; el alcalde de Poio, Ángel Moldes, y el presidente de Cogami, Anxo Queiruga. El encuentro se planteó como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias entre familias usuarias y profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, social y familiar.

Durante la apertura, Fabiola García anunció que la Xunta convocará próximamente una nueva orden de ayudas a los concellos para mantener y crear unidades de atención temprana. La línea contará con un presupuesto de 18,4 millones de euros para el período 2026-2028, con el objetivo de reforzar la actual red gallega y garantizar la continuidad de los recursos existentes.

Según explicó la conselleira, esta inversión permitirá mantener en funcionamiento las más de 50 unidades que operan actualmente en Galicia, prestando atención a unos 200 municipios y llegando a más de 6.000 familias, y crear otras ocho nuevas. García destacó que la mayoría de las familias gallegas cuentan ya con un recurso de este tipo cerca de sus domicilios, lo que facilita la detección, prevención e intervención ante posibles problemas de desarrollo en la infancia.

Por su parte, Ángel Moldes subrayó la consolidación de la Unidade de Atención Temperá de Poio, puesta en marcha hace menos de año y medio y que ya atendió a un centenar de menores del municipio. El alcalde afirmó que este recurso «dejó de ser una apuesta municipal para convertirse en un servicio esencial para cien familias de Poio».

El programa de intervenciones comenzó tras la inauguración con la participación de Sonia Limés, psicóloga especializada en Atención Temprana y coordinadora de la unidad de Poio. A continuación intervinieron Laura Arias, especialista en Pediatría y Neuropediatría; Rosa Freire, trabajadora social del Concello; Ana Martín-Serrano, madre de un niño autista y creadora de La Monda, y Nerea Díaz, maestra de Educación Infantil especializada en pedagogías activas e innovación educativa.

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La jornada concluyó con una mesa redonda abierta a las familias asistentes, pensada para compartir experiencias, dudas y reflexiones en torno a los retos de la atención temprana.