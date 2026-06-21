El parque Amalia Álvarez estrena jardinería tras su remodelación integral

El Concello de Pontevedra ha culminado la remodelación del parque de Amalia Álvarez con la plantación de la nueva jardinería, último paso de una reforma integral iniciada meses atrás para renovar este espacio público del barrio. La actuación, impulsada por la Concellería de Servizos Urbanos Básicos, dirigida por Xaquín Moreda, responde a las demandas vecinales de mejora tras el desgaste que presentaban las instalaciones.

Los trabajos completan una intervención que ya había incluido la sustitución del antiguo mobiliario por nuevos bancos de madera y piezas prefabricadas más confortables, así como el saneamiento del arbolado. La fase final se centra ahora en la recuperación de la jardinería, con una propuesta ornamental pensada para poner en valor el parque y corregir problemas previos de compactación del suelo y deterioro vegetal.

El nuevo diseño crea parterres en la base de los árboles, protegidos con mallas antihierbas, en los que se están plantando especies trepadoras, pequeños arbustos y plantas herbáceas y vivaces. Entre las variedades elegidas figuran hiedras, rododendros, Ruscus hypoglossum, Liriope muscari, Persicaria affinis y Hemerocallis Stella de Oro. La actuación se completa con la aportación de abono y la reparación del sistema de riego por goteo para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

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De forma paralela, el Concello actúa también en los parterres lineales de la vía perimetral de la plaza de Barcelos, dañados por las intensas lluvias del pasado invierno. En este caso, la intervención busca recuperar el estrato vegetal y renovar la imagen del entorno con especies vistosas y de bajo mantenimiento, apoyadas por riego por goteo, para facilitar una conservación más sencilla y sostenible a largo plazo. n