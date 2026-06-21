Una nueva senda peatonal unirá Silgar y Portonovo, en Sanxenxo, con un presupuesto de 1,8 millones

El Concello de Sanxenxo acaba de abrir el proceso de licitación para la conexión peatonal de su fachada marítima, una gran mejora para unir las villas de Sanxenxo y Portonovo al enlazar el emblemático paseo de Silgar con la avenida Rafael Picó. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.799.995 euros, sufragado exactamente al 50% por la Diputación de Pontevedra y el Concello. El calendario fija el inicio de los trabajos en septiembre, una vez concluya la temporada alta estival, con la idea de minimizar el impacto sobre la actividad turística.

El proyecto tiene una doble vertiente medioambiental y de movilidad sostenible. Por un lado, se abrirá una nueva senda peatonal sobre las rocas desde el extremo de Silgar hasta el mirador del parque de Punta Vicaño. Por el otro, la intervención contempla la sustitución integral de la pasarela de madera de la playa de Baltar, que irá acompañada de medidas específicas de regeneración y conservación de su frágil ecosistema dunar.

La obra conectará dos arenales urbanos con identidades diferentes pero muy complementarios. Silgar representa la esencia de la playa urbana y recogida, clave en el origen turístico local y transitable todo el año. Por su parte, Baltar constituye un reducto ecológico en la Ría de Pontevedra al ser la única playa de carácter urbano que conserva su sistema de dunas intacto. Tras los trabajos, ambos espacios quedarán integrados en un circuito accesible para los miles de peatones que diariamente transitan entre ambos núcleos.

La intervención se desarrollará a lo largo de un trazado total de 1.622 metros, divididos en tres áreas. La primera abarca un tramo de 374 metros de longitud y tres de ancho en primera línea de mar, salvando el desnivel rocoso entre Silgar y Punta Vicaño. Debido a la complejidad de la orografía, se instalará una plataforma de material composite sobre micropilotes, dotada de barandillas de acero inoxidable, balizas y proyectores de iluminación.

Con esta reforma se busca humanizar y embellecer el tramo más concurrido del Sendero Azul, la ruta peatonal de ocho kilómetros que une el espigón del puerto deportivo con la playa de Caneliñas

La segunda zona comprende un espacio de 614 metros entre el mirador de Punta Vicaño y los accesos principales a Baltar. Al ser un área ya consolidada, las labores se centrarán en reparar los tramos deteriorados de la senda forestal que cruza el parque y ejecutar pequeñas conexiones nuevas para mejorar la seguridad en las bajadas a la arena.

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La tercera zona corresponde a la playa de Baltar, donde se sustituirán por completo los 634 metros de la pasarela actual por una estructura moderna dotada de balizas e iluminación. Este diseño elevado corregirá los problemas actuales al permitir que la arena fluya libremente por debajo, facilitando el crecimiento natural del valioso cordón dunar. Con esta reforma se busca humanizar y embellecer el tramo más concurrido del Sendero Azul, la ruta peatonal de ocho kilómetros que une el espigón del puerto deportivo con la playa de Caneliñas.