El folclore gallego toma la Diputación por el Día Europeo de la Música
La agrupación Celme convirtió el exterior del Pazo provincial en un torreiro abierto a la música y al baile tradicional
El exterior del Pazo provincial de la Diputación de Pontevedra se convirtió este domingo en un torreiro abierto a la música, al baile y a la memoria popular gallega. La Agrupación Folclórica Celme fue la encargada de dar vida al espectáculo «Percorrendo a nosa Galicia. No Torreiro», una propuesta concebida para celebrar el Día Europeo de la Música y para reivindicar la fuerza de las agrupaciones tradicionales como depositarias de una cultura que sigue encontrando en la calle su escenario natural.
Durante una hora y media, de 12.30 a 14.00 horas, el entorno de la Diputación acogió una actuación en la que la música funcionó como hilo conductor de un viaje por la identidad gallega. Gaitas, tambores, bombos, panderetas, acordeones y otros instrumentos populares acompañaron un repertorio que combinó piezas instrumentales, cantos de pandereteiras y danzas interpretadas por parejas mixtas, con el traje tradicional como parte esencial de la puesta en escena.
La propuesta de Celme no se limitó a ofrecer una sucesión de piezas folclóricas, sino que recreó el espíritu del torreiro como espacio de encuentro. Ese lugar simbólico en el que, durante generaciones, la comunidad se reunió para bailar, cantar, celebrar y reconocerse volvió a tomar forma ante el Pazo provincial, en una actuación que puso el acento en la riqueza musical, vocal, coreográfica y estética de Galicia.
El acto se enmarcó en la celebración del Día Europeo de la Música, que cada 21 de junio invita a sacar la música a las calles y a acercarla al público de forma abierta. La fecha, vinculada al solsticio de verano y nacida con la vocación de democratizar el acceso a la música, encontró en Pontevedra una lectura propia: la de una tradición gallega viva, interpretada por una agrupación folclórica y compartida en pleno espacio público.
Con esta actividad, la Diputación de Pontevedra quiso poner en valor el trabajo de las formaciones musicales populares y tradicionales, especialmente el de las agrupaciones folclóricas. La actuación de Celme permitió mostrar la diversidad de la cultura gallega a través de la música, el canto, el baile y el traje, en una mañana en la que el exterior de la institución provincial dejó de ser solo un lugar de paso para convertirse en escenario de celebración colectiva.
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