El empleo autónomo aumenta en el área de Pontevedra en el inicio de 2026

El empleo autónomo avanza en Pontevedra y en buena parte de su área de influencia en el arranque de 2026. Según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), elaborados a partir del RETA, el conjunto de los municipios analizados pasó de 12.361 trabajadores autónomos el 1 de diciembre de 2025 a 12.473 el 1 de abril de 2026. Son 112 autónomos más, lo que supone un crecimiento del 0,9% en apenas cuatro meses.

El balance es mayoritariamente positivo. La mejora se concentra especialmente en los concellos con mayor peso económico y demográfico, aunque también aparecen crecimientos porcentualmente relevantes en municipios pequeños como A Lama, Campo Lameiro o Cerdedo Cotobade.

En el conjunto de la provincia, el RETA pasa de 67.661 a 68.069 autónomos, con un incremento de 408 afiliados. El área pontevedresa aporta 112 de esos nuevos autónomos, algo más de una cuarta parte del crecimiento provincial del periodo.

Pontevedra capital sigue siendo, con mucha diferencia, el principal polo de empleo autónomo del área. El municipio pasa de 5.419 autónomos en diciembre de 2025 a 5.448 en abril de 2026, lo que supone 29 trabajadores por cuenta propia más y una subida del 0,5%.

La capital concentra el 43,7% de todos los autónomos del entorno. Su peso es determinante: aunque la subida porcentual no es de las más elevadas, el volumen absoluto de Pontevedra hace que cualquier movimiento tenga un impacto relevante sobre el conjunto del área.

Con todo, el crecimiento en el inicio de este 2026 se reparte también por Sanxenxo, Poio, Marín y varios municipios del interior, lo que apunta a una recuperación relativamente amplia dentro del área de influencia pontevedresa.

Sanxenxo registra el mejor comportamiento absoluto. Pasa de 1.700 a 1.731 autónomos, con 31 afiliados más y un avance del 1,8%.

El dato es especialmente significativo por el perfil económico del municipio, muy vinculado a la actividad turística, la hostelería, el comercio y los servicios. El incremento entre diciembre y abril puede leerse como una señal de reactivación previa a los meses de mayor actividad estacional que ahora arrancan.

Aparecen crecimientos porcentualmente relevantes en municipios pequeños como A Lama, Campo Lameiro o Cerdedo Cotobade

El municipio turístico supera incluso a Pontevedra capital en aumento neto de autónomos durante el periodo. Con 1.731 trabajadores por cuenta propia, representa ya el 13,9% del empleo autónomo del área.

Poio también muestra una evolución claramente favorable. El municipio pasa de 1.148 a 1.165 autónomos, lo que supone 17 más y un incremento del 1,5%.

Su comportamiento refuerza la idea de que el crecimiento autónomo no se limita a la capital, sino que se extiende a los concellos de su entorno más próximo. Poio combina actividad residencial, servicios, pequeñas empresas y negocios vinculados al eje Pontevedra-ría, lo que ayuda a explicar su capacidad para sumar nuevos trabajadores por cuenta propia.

Con 1.165 autónomos, Poio representa el 9,3% del total del área. Por su parte, Marín gana 9 autónomos en el periodo, al pasar de 1.247 a 1.256 afiliados. El aumento relativo es del 0,7%.

Destaca especialmente A Lama, con una subida del 7,2%, la mayor en términos relativos, aunque condicionada por su reducido tamaño. En sentido contrario, Ponte Caldelas baja de 375 a 373 autónomos y Cuntis registra el peor comportamiento relativo, con una caída del 1,3%

El crecimiento es menor que el de Sanxenxo o Poio, pero confirma una evolución positiva en uno de los municipios con mayor volumen de empleo autónomo del entorno pontevedrés. Marín conserva un peso relevante, con algo más del 10% del total, y su avance refuerza el comportamiento general del eje urbano y periurbano de la ría, donde la mayor parte de los municipios presentan saldos positivos.

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Cerdedo-Cotobade pasa de 339 a 346 afiliados, con 7 más y un avance del 2,1%, gracias al tirón de Cotobade, que compensa la caída de Cerdedo. También crecen Portas, de 187 a 189 autónomos; Vilaboa, de 359 a 362; Caldas de Reis, de 703 a 708; Moraña, de 335 a 339; A Lama, de 125 a 134; y Campo Lameiro, de 105 a 107. Destaca especialmente A Lama, con una subida del 7,2%, la mayor en términos relativos, aunque condicionada por su reducido tamaño. En sentido contrario, Ponte Caldelas baja de 375 a 373 autónomos y Cuntis registra el peor comportamiento relativo, al pasar de 319 a 315, con una caída del 1,3%.