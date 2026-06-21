Detenido un hombre por vender droga en las inmediaciones del comedor de San Francisco

La Policía Local detuvo el pasado miércoles a un hombre de 51 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en las inmediaciones del comedor de San Francisco. El arresto se produjo sobre las 12:15 horas en la Travesía Aduana y culmina un dispositivo especial de vigilancia activado tras recibir numerosas denuncias sobre la venta de estupefacientes en la zona.

Según informó la Policía Local, el detenido aprovechaba los momentos de mayor afluencia al comedor para llevar a cabo la actividad ilícita. La investigación se inició días antes del arresto, periodo durante el cual los agentes pudieron comprobar hasta cinco transacciones de distintas sustancias a varias personas. En todos los casos, la Policía logró recuperar la droga objeto de la venta e identificar a los compradores.

En el momento de la detención, los agentes intervinieron al sospechoso 10 envoltorios con cocaína, cuatro envoltorios de heroína, un recipiente con 4,74 gramos de cocaína cocinada —conocida popularmente como crack—, dos dosis de hachís y 45 euros en billetes fraccionados. Además, se incautaron diversos útiles destinados a la manipulación y preparación de la droga para su posterior distribución.

A los compradores también se les intervinieron siete dosis de cocaína y varios efectos utilizados para el consumo de sustancias estupefacientes.

La Policía Local subraya la especial relevancia de esta actuación por el entorno en el que se producía la venta y por el horario elegido por el presunto traficante. Al comedor de San Francisco acuden personas en situación de especial vulnerabilidad e incluso menores de edad. El detenido, además, ya había sido arrestado al menos en dos ocasiones anteriores por hechos similares.

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Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su puesta en libertad con cargos. Sin embargo, horas después, el mismo hombre fue sorprendido por una patrulla de la Policía Local mientras conducía un vehículo de movilidad personal, concretamente un patinete eléctrico. Al ser sometido a las pruebas correspondientes, arrojó un resultado positivo en drogas, por lo que también fue propuesto para una sanción administrativa.