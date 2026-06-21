Bienestar y comercio local se dan la mano en la fiesta del yoga de Pontevedra

El rumor del Lérez en las orillas de la Illa do Covo se acompañó ayer de un silencio distinto, más pausado y consciente. El verde intenso de este pulmón natural pontevedrés se convirtió en un gran tapiz donde esterillas, toallas y pareos se desplegaron para conmemorar el Día Internacional del Yoga, una jornada que buscaba transformar el espacio público en un refugio de bienestar colectivo. La iniciativa, que ya se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario municipal, no solo perseguía cuidar el cuerpo y calmar la mente de los vecinos, sino también insuflar oxígeno al pequeño comercio y dar visibilidad a la red de profesionales locales.

El evento nació originalmente de la visión y la pasión compartida de la instructora Myriam Viéitez y de Ela Pereira, del estudio Yoga Flow. Lo que comenzó como una propuesta modesta ha logrado aglutinar de forma coordinada el esfuerzo de hasta doce escuelas y profesionales de la ciudad, uniéndose para ofrecer una muestra viva y muy representativa del talento local. Los monitores se relevaron para guiar a los participantes en un viaje de autodescubrimiento y equilibrio.

Lejos de los falsos mitos que reducen esta disciplina milenaria a posturas imposibles, contorsiones de circo o a una inmovilidad absoluta no apta para personas nerviosas, la cita de la Illa do Covo está pensada para que sea accesible a todo el mundo. Desde los niños pequeños que dan sus primeros pasos elásticos en las divertidas sesiones de yoga en familia, hasta practicantes expertos o aquellos adultos que lidian con lesiones crónicas, dolores de espalda o falta de flexibilidad, todos encuentran su sitio idóneo.

En el evento participaron desde niños a practicantes avezados. / Rafa Vázquez / FDV

Con este claro objetivo integrador, el terreno se repartió en dos atmósferas complementarias: el Escenario Lúa, consagrado a ritmos pausados, técnicas de respiración y clases más lentas, y el Escenario Sol, diseñado específicamente para quienes buscan una práctica más dinámica, fluida y exigente.

Los bocados saludables convivieron con propuestas artesanas de cosmética natural, técnicas de marmaterapia y el compromiso social de la asociación invitada de este año, el Santuario Vacaloura

Participar a lo largo de las diez horas de programación resultó tan sencillo como acudir al puesto central de la organización unos quince minutos antes de cada sesión para dar el nombre y apuntarse. No hubo por tanto excusas, inscripciones previas en línea ni barreras de ningún tipo, ya que la organización incluso facilitó material de préstamo a los más rezagados o a aquellos que decidieron sumarse de manera improvisada mientras paseaban por el parque. Solo se pedía vestir ropa cómoda y acudir con ganas de conectar con uno mismo en un entorno inigualable.

El espíritu de comunidad y hermandad se trasladó también al estómago y a la convivencia con la convocatoria de un gran picnic al mediodía para compartir el almuerzo sobre la hierba. La zona de mercadillo contó con un total de ocho puestos locales, entre los que figuran los sabrosos bocados saludables de Espacio Vía Nai, Nouk Sandwich y Morriña Argenta, ideales para reponer fuerzas. Estos negocios convivieron con propuestas artesanas de cosmética natural, técnicas de marmaterapia y el compromiso social de la asociación invitada de este año, el Santuario Vacaloura.

La celebración incluyó yoga, conversaciones, artesanías... / Rafa Vázquez / FDV

Durante la pausa del almuerzo, la conversación se enriqueció con la charla divulgativa «Máis alá das asanas», un encuentro que busca precisamente derribar tabús sobre la gestión emocional, el control mental y la mejora de los hábitos diarios en las rutinas urbanas.

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La intensa jornada se despidió por todo lo alto con las notas de un concierto Kirtan. Una alegre actuación musical colectiva donde los asistentes cantaron mantras juntos, elevando los sonidos hacia las copas de los árboles para celebrar la vida, la salud y la comunidad bajo el cielo de la Boa Vila.