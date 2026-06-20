Pontevedra se conecta por encima de Galicia: el 93,7% de los hogares tiene internet

La ciudad de Pontevedra se sitúa por encima de la media gallega en digitalización doméstica. El 93,7% de los hogares del municipio dispone de conexión a internet, una cifra que coloca a la Boa Vila en un nivel de conectividad superior al registrado tanto en el conjunto de la provincia como en Galicia, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE).

La comparación permite medir el alcance del salto digital en la ciudad. Mientras Pontevedra alcanza ese 93,7% de hogares conectados, la provincia se queda en el 90,59% y la media gallega en el 88,74%. La diferencia confirma que la ciudad presenta un grado de acceso a la red más elevado que su entorno territorial inmediato y que el promedio autonómico.

Entre las siete grandes ciudades gallegas, Pontevedra aparece también en una posición destacada cuando se analiza la falta de equipamiento informático en los hogares. Los datos del IGE reflejan que la capital se sitúa entre las urbes con menor porcentaje de viviendas sin ordenador, solo por detrás de Santiago de Compostela, y por delante de municipios de mayor tamaño como Vigo o A Coruña. Este indicador refuerza la idea de que la digitalización doméstica de Pontevedra no se explica únicamente por el acceso a internet, sino también por una presencia relativamente amplia de dispositivos en las viviendas.

El avance resulta todavía más significativo si se observa la evolución de los últimos años. En 2012, poco más de la mitad de los hogares pontevedreses contaba con conexión a internet. Doce años después, la red está presente en más de nueve de cada diez viviendas, lo que refleja la consolidación de internet como un servicio básico en la vida diaria de la población.

La digitalización de los hogares pontevedreses no se limita a la contratación de internet. El 73,62% de las viviendas del municipio dispone también de ordenador, de acuerdo con el IGE. El dato implica que casi tres de cada cuatro hogares cuentan con este tipo de equipamiento, aunque la conexión a la red se ha extendido con más intensidad que la presencia del ordenador tradicional.

Esa diferencia entre internet y ordenador muestra un cambio en los hábitos tecnológicos. El acceso digital ya no depende únicamente del equipo de sobremesa o del portátil, sino que se reparte entre teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos conectados. Pontevedra sigue así una tendencia común en los hogares urbanos, donde la conectividad avanza más rápido que algunos soportes tecnológicos clásicos.

En términos absolutos, la provincia de Pontevedra contabiliza 335.099 hogares con conexión a internet y 260.562 con ordenador. Son cifras que sitúan al territorio provincial en una posición destacada dentro de Galicia, pero la capital provincial presenta una incidencia aún mayor en el acceso a la red.

La Boa Vila forma parte del grupo de grandes ciudades gallegas en las que la conexión a internet está prácticamente generalizada. En ese contexto, el municipio se distancia de la media autonómica y confirma el peso de los entornos urbanos en la reducción de la brecha digital.

El acceso a internet tiene además una dimensión especialmente relevante en los hogares con menores. Aunque el IGE no ofrece un cruce específico para familias con hijos escolarizados en Pontevedra ciudad, su informe sobre digitalización educativa en Galicia muestra que este tipo de hogares presentan niveles de conexión prácticamente universales.

Según ese estudio, el 99,3% de las familias gallegas con alumnado en enseñanzas no superiores dispone de conexión a internet en casa. El dato permite contextualizar la situación pontevedresa: en una ciudad donde el acceso general ya supera el 93%, los hogares con escolares se mueven previsiblemente en niveles todavía más altos de conectividad.

El equipamiento educativo también refuerza esta idea. El informe del IGE señala que el 83,1% del alumnado cuenta en su hogar con algún dispositivo electrónico para uso escolar. En Pontevedra, donde casi tres de cada cuatro viviendas disponen de ordenador y la conexión a internet está ampliamente extendida, la base tecnológica de las familias aparece como un elemento clave para el seguimiento de tareas, plataformas educativas y comunicación con los centros.

El informe del IGE sobre digitalización educativa introduce además una lectura sobre el efecto de la tecnología en el aprendizaje. Las familias perciben un impacto moderado de las herramientas digitales tanto en la mejora del rendimiento como en la motivación del alumnado, con una valoración media de 2,8 puntos sobre 4. En una ciudad como Pontevedra, donde la conectividad doméstica está por encima de la media gallega, este dato permite vincular el alto nivel de acceso a internet con un contexto favorable para el uso educativo de plataformas, tareas digitales y recursos en línea.

La digitalización también ha cambiado la relación entre las familias y los colegios. El IGE constata que el uso de aplicaciones y herramientas digitales de comunicación entre hogares y centros educativos es ya mayoritario.

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Pontevedra llega así a un punto de madurez digital en el ámbito doméstico. La ciudad supera la media gallega y provincial en conexión a internet, mantiene una amplia presencia de ordenadores en los hogares y cuenta con una base tecnológica que resulta cada vez más determinante para la educación, la comunicación y la vida cotidiana.