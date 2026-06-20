Marcón gana una senda para moverse con más seguridad vial

La mejora de la seguridad vial en Marcón da un nuevo paso con la licitación de las obras de una senda peatonal y ciclista en la carretera autonómica PO-542. La actuación, anunciada este sábado en Pontevedra, saldrá a concurso el lunes 22 de junio con una inversión de 1,4 millones de euros y financiación procedente de fondos europeos FEDER.

El proyecto prevé la creación de un nuevo itinerario de casi un kilómetro de longitud, pensado para peatones y ciclistas no deportivos, que permitirá conectar los núcleos de A Ermida, Pazos y Marcón. La intervención busca facilitar los desplazamientos cotidianos en una zona con varios equipamientos de referencia para la parroquia, como el colegio, la iglesia y el polideportivo.

Además de la senda, la obra incluirá una nueva glorieta de 30 metros de diámetro exterior, concebida para ordenar la circulación y mejorar la fluidez del tráfico en este punto de la PO-542. La actuación se completa con cambios en la configuración de la carretera, con el objetivo de reducir riesgos y hacer más seguros los movimientos de vehículos y peatones.

Entre esas medidas figuran la eliminación de carriles centrales de espera para giros a la izquierda, la mejora de intersecciones existentes y la creación de espacios de aceleración y desaceleración en los accesos. El proyecto también contempla la habilitación de dos nuevos refugios para usuarios del autobús, una mejora especialmente relevante en una zona en la que el transporte público forma parte de la movilidad diaria.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de julio. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo previsto de ejecución será de 18 meses, aunque la Xunta avanzó su intención de agilizar la tramitación en la medida de lo posible para que las obras puedan comenzar cuanto antes.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, valoró positivamente que se retome una actuación pendiente desde hace años y agradeció a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que atienda una demanda vinculada a la seguridad en la parroquia. «Todo lo que sea mejorar la seguridad vial va a tener el apoyo indiscutible del Concello», señaló.

El regidor municipal recordó que en otras actuaciones recientes, como la de Campañó, ya se aplicaron soluciones encaminadas a estrechar la calzada y generar una mayor sensación de seguridad. En esa línea, consideró adecuado el planteamiento general del proyecto de Marcón, aunque introdujo una petición concreta para reforzar el calmado del tráfico en uno de los puntos más sensibles del entorno.

Según explicó, el tramo previsto se extiende aproximadamente desde la rotonda hasta la zona situada frente a la Casa de Cultura, pero el Concello considera conveniente prolongar la intervención hacia el área próxima a la iglesia. Se trata, apuntó, de un espacio con mucha actividad social, especialmente por la celebración de bodas, funerales y otros actos, y con movimientos frecuentes de peatones.

El alcalde advirtió además de que los vehículos llegan a ese punto después de una bajada desde A Ermida, lo que favorece velocidades elevadas. Por ello, planteó la posibilidad de incorporar una plataforma elevada, bien señalizada y suficientemente amplia, que ayude a reducir la velocidad antes de alcanzar el cruce y refuerce la seguridad en una zona con numerosos pasos y desplazamientos peatonales.

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El Concello espera que esa mejora pueda estudiarse durante la ejecución de la obra e incorporarse como modificación al proyecto si resulta técnicamente viable. Con esa salvedad, la actuación cuenta con el respaldo municipal y se interpreta como una oportunidad para hacer más seguros los desplazamientos en Marcón, tanto para quienes caminan como para quienes circulan a diario por la PO-542.