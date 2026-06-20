Juan Carlos I vuelve a competir en Sanxenxo a bordo del «Bribón»

El rey emérito Juan Carlos I volvió este sábado a la competición en Sanxenxo a bordo del «Bribón», dentro de la cuarta serie del Trofeo Xacobeo 2026 para las clases 6 Metros y J/80. Su presencia fue uno de los principales focos de atención de la jornada en la ría de Pontevedra, donde ejerció como patrón de la embarcación en una prueba costera de aproximadamente nueve millas.

El «Bribón» compitió en la clase 6 Metros y finalizó en segunda posición tras el «Titia», de Mauricio Sánchez-Bella, actual subcampeón del mundo, que se impuso en la primera jornada y asumió el liderato provisional de la serie. Por detrás del barco del rey emérito entró el «Alibaba II», patroneado en esta ocasión por el vigués Miguel Riveiro.

La salida al agua de Juan Carlos I se produjo en una cita que forma parte del calendario habitual de regatas en Sanxenxo, localidad en la que el emérito ha participado en diferentes pruebas durante los últimos años vinculado al «Bribón» y al Real Club Náutico. En esta ocasión, su regreso a la competición se enmarcó en una jornada con actividad también para la clase J/80, aunque el mayor seguimiento estuvo centrado en la participación del «Bribón».

En J/80, la flota completó tres pruebas de recorrido barlovento-sotavento. El «Cactus Digital-Petrilla», de Jaime Barreiro, del Club Náutico de Portonovo, terminó el día como líder provisional. Le siguieron el «Moura», de Rosa María Gundín, del Club Náutico Marina Coruña, y el «One», del Real Club Náutico de Sanxenxo, patroneado por Adrián Domínguez.

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La cuarta serie del Trofeo Xacobeo concluirá este domingo, 21 de junio, con el inicio de las pruebas previsto para las 12.30 horas. El «Bribón» partirá desde la segunda posición provisional en 6 Metros, con el objetivo de recortar la ventaja del «Titia» en la jornada final.