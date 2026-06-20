El Concello de Poio amplía los horarios sin ruido en las fiestas de San Xoán

Poio reforzará este año las medidas de inclusión y accesibilidad durante las fiestas de San Xoán, con el objetivo de facilitar que todas las personas puedan disfrutar de la programación en igualdad de condiciones. El Concello consolida así, por tercer año consecutivo, una línea de trabajo orientada a hacer las celebraciones más amables y respetuosas con la diversidad sensorial.

Una de las principales novedades será la ampliación de las franjas horarias sin ruido en las atracciones de la feria. Durante todos los días de las fiestas, funcionarán hasta las 21.30 horas sin música ni estímulos sonoros añadidos, una medida pensada especialmente para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o con hipersensibilidad auditiva.

El concelleiro de Festexos, Fran Dasilva, recuerda que los ruidos intensos pueden convertirse en una barrera para muchas personas a la hora de disfrutar de este tipo de espacios. Por ello, el gobierno local busca garantizar un entorno más seguro, accesible y previsible, en el que las fiestas puedan ser compartidas por un mayor número de vecinos y visitantes.

El Concello también establece horarios concretos para la tirada de salvas de bombas, con el fin de facilitar la anticipación a personas con hipersensibilidad y favorecer igualmente el bienestar de los animales. La información se difundirá a través de las redes sociales municipales para que las familias y personas afectadas puedan organizarse con antelación.

Así, tendrán lugar el 22 de junio a las 20.00 horas, coincidiendo con el inicio de las fiestas, la lectura del pregón y la entrega de premios; el 23 de junio a las 12.00 y a las 23.45 horas, antes del encendido de la cacharela, y los días 24, 25 y 26 de junio a las 13.00 horas. Cada pase tendrá una duración aproximada de 15 minutos.

Además, en la noche del 26 de junio, a las 00.00 horas, A Seca acogerá un espectáculo de fuegos artificiales, con una duración aproximada de 20 minutos. El programa mantiene así los elementos festivos tradicionales, pero con una mayor planificación de los horarios para reducir molestias y mejorar la convivencia.

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Dentro de los actos tradicionales, la Baixada do Santo desde San Martiño se celebrará el 24 de junio entre las 11.00 y las 11.30 horas, acompañada por las alboradas de Vides Novas y fuegos. La Subida do Santo tendrá lugar al día siguiente, 25 de junio, entre las 14.00 y las 14.30 horas.