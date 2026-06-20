Inclusión
El Campus Laranxa refuerza en Pontevedra su apuesta por el deporte inclusivo
El Concello y el IN.DE.PO presentaron la sexta edición de una iniciativa dirigida a niños y niñas de seis a dieciséis años, con precios asequibles, plazas sociales y actividades para todos los niveles
R.P.
El Concello de Pontevedra y el club Integración Deportiva Pontevedra, IN.DE.PO, presentaron la sexta edición del Campus Laranxa, una iniciativa deportiva de verano dirigida a niños y niñas de seis a dieciséis años y abierta a todos los niveles. El campamento comenzó el 1 de julio y se desarrolló en horario de 9.00 a 14.00 horas.
La concelleira de Deportes, Anabel Gulías, destacó el carácter social del club y su apuesta por la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades. «Pocos clubes saben hibridar estos valores tan bien como ellos», señaló la edil, que agradeció el trabajo diario de la entidad y la implicación de sus patrocinadores.
El campus mantuvo precios asequibles para evitar que el coste fuese una barrera. Sesenta euros por una semana, cien euros por la quincena y ciento sesenta euros por el mes completo, con un 50% de descuento para el segundo hermano. Además, se reservaron cinco plazas gratuitas para usuarios de Benestar Social. La organización informó de que todavía quedaban unas veinte plazas disponibles.
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