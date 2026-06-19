Un trivial callejero para aprender a separar residuos

El Concello de Pontevedra llevará a las calles una nueva campaña informativa para mejorar la separación de residuos urbanos y reducir los errores en el uso de los contenedores. La iniciativa, presentada por el concelleiro de Servizos Básicos Urbanos, Xaquín Moreda, se desarrollará bajo el lema «O novo é separar» y busca acercar a la ciudadanía, de una forma práctica y visible, las claves del nuevo sistema de recogida.

La campaña nace con un objetivo concreto: ayudar a los vecinos a distinguir correctamente los distintos tipos de contenedores y saber qué residuos deben depositarse en cada uno. El Concello quiere incidir especialmente en la presencia de impropios, es decir, aquellos restos que acaban en una fracción equivocada y que dificultan el tratamiento posterior de la basura.

Para ello, la acción saldrá a la calle «a lo grande», con la instalación de los contenedores correspondientes a las cinco fracciones: papel y cartón, envases, vidrio, biorresiduos y fracción resto. Junto a ellos, una carpa en la que se ofrecerá material informativo sobre la separación de residuos y la compostaje.

El Concello plantea la campaña como una actividad «proactiva y dinámica». Las personas que se acerquen podrán participar en un juego con una ruleta de colores y preguntas relacionadas con el contenedor adecuado para cada tipo de residuo. Quienes participen recibirán un obsequio de la campaña y material de apoyo para reforzar la separación en los hogares.

Uno de los ejes principales será el contenedor marrón, destinado a los biorresiduos. La campaña contará también con una vertiente específica en redes sociales para resolver dudas sobre su uso, en colaboración con la empresa concesionaria PreZero. El gobierno local considera necesario reforzar la información sobre esta fracción, que todavía se encuentra en fase de implantación en distintas calles de la ciudad.

Moreda recordó que el Concello ya había desarrollado una campaña similar sobre el contenedor gris, una de las novedades del sistema de recogida. Ahora, el foco se pone en los residuos orgánicos, una fracción sobre la que aún existen dudas pese a la familiaridad de buena parte de la ciudadanía con los composteros comunitarios y con los contenedores amarillo, verde, azul y de resto.

La primera fase de la campaña comenzará el lunes 22 de junio en la plaza de Ourense, de 10.00 a 14.00 horas, y continuará el martes 23 en el Mercado, en el mismo horario. El jueves 25 se trasladará a la Pasarela de Xosé Adrio, de 17.00 a 21.00 horas, y el viernes 26 llegará a Monte Porreiro, a la plaza de Europa, también por la tarde.

La carpa se instalará después el lunes 29 en la plaza del Concello, de 17.00 a 21.00 horas, y cerrará esta primera tanda el martes 30 en Campolongo, en el Parque da Constitución, con el mismo horario. Tras estas jornadas, la campaña hará una pausa durante el verano.

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El Concello retomará la iniciativa en septiembre, después de la Feira Franca, con el objetivo de seguir reforzando la correcta separación de residuos en la ciudad. Para ampliar información sobre la gestión de la basura en Pontevedra, la ciudadanía puede consultar la web residuos.pontevedra.gal.