Susto al incendiarse un coche en marcha en José Malvar
El incidente causó retenciones en la zona este de la ciudad a primera hora de la mañana
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Susto esta mañana en las calles de Pontevedra debido a un coche que se incendió en marcha mientra circulaba por la Rúa José Malvar. Ocurrió sobre las 8 horas de este viernes a la altura del número 16 de la vía. El vehículo acabó totalmente quemado.
El 112 recibió el aviso de un particular y trasladó la alerta a los Bombeiros de Pontevedra, Policía Local y Policía Nacional. No fue necesaria la intervención del 061, ya que el incidente se saldó sin heridos.
El susto causó retenciones en la zona este de la ciudad, debido a la necesidad de cortar el tráfico y reordenar la circulación para poder sofocar las llamas del vehículo y, posteriormente, su retirada y la limpieza de la calzada.
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