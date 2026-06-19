Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stock vivienda GaliciaRiadas OurensePagar por ir al monteCondena Armador SimionePrisión fugado Ponte CaldelasCelta FortunaEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Susto al incendiarse un coche en marcha en José Malvar

El incidente causó retenciones en la zona este de la ciudad a primera hora de la mañana

El coche incendiado en José Malvar esta mañana.

El coche incendiado en José Malvar esta mañana. / Gustavo Santos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. P.

Susto esta mañana en las calles de Pontevedra debido a un coche que se incendió en marcha mientra circulaba por la Rúa José Malvar. Ocurrió sobre las 8 horas de este viernes a la altura del número 16 de la vía. El vehículo acabó totalmente quemado.

El 112 recibió el aviso de un particular y trasladó la alerta a los Bombeiros de Pontevedra, Policía Local y Policía Nacional. No fue necesaria la intervención del 061, ya que el incidente se saldó sin heridos.

Noticias relacionadas

Dispositivo de tráfico a raíz del incendio de un vehículo en marcha en José Malvar.

Dispositivo de tráfico a raíz del incendio de un vehículo en marcha en José Malvar. / Gustavo Santos

El susto causó retenciones en la zona este de la ciudad, debido a la necesidad de cortar el tráfico y reordenar la circulación para poder sofocar las llamas del vehículo y, posteriormente, su retirada y la limpieza de la calzada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herida muy grave una mujer tras una colisión frontal contra un camión en la N-550 a su paso por Pontevedra
  2. El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
  3. Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé
  4. Alarma en el Hospital Montecelo tras detectarse ratas y alguna culebra
  5. Ponte Caldelas, en vilo por el fugado que secuestró a su bebé: «La Guardia Civil ya venía a buscarlo varias veces al mes»
  6. Continúa la búsqueda del hombre que se dio a la fuga tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
  7. Vecinos exigen que se ejecute el cierre de la Sala Zennet de Pontevedra
  8. Pontevedra inicia «el mayor plan de renovación de firmes de su historia»

Susto al incendiarse un coche en marcha en José Malvar

El PP de Pontevedra acusa a Lores de planear nuevas restricciones de tráfico en el centro y este lo niega

Vacas cachenas, GPS y padrinos para la gestión del monte de Lourizán

Vacas cachenas, GPS y padrinos para la gestión del monte de Lourizán

Los vecinos sobre el hombre que secuestró a su bebé en Ponte Caldelas: «La Guardia Civil ya venía a buscarlo varias veces al mes»

El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso

'Legumbres 360 grados' fomenta en Pontevedra la creatividad culinaria y la autonomía en la cocina

'Legumbres 360 grados' fomenta en Pontevedra la creatividad culinaria y la autonomía en la cocina

Ponte Caldelas, en vilo por el fugado que secuestró a su bebé: «La Guardia Civil ya venía a buscarlo varias veces al mes»

Sanxenxo acoge la cuarta edición de Costa Feira con más de una decena de conciertos en julio y agosto

Sanxenxo acoge la cuarta edición de Costa Feira con más de una decena de conciertos en julio y agosto
Tracking Pixel Contents