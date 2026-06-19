Susto al incendiarse un coche en marcha en José Malvar

Susto esta mañana en las calles de Pontevedra debido a un coche que se incendió en marcha mientra circulaba por la Rúa José Malvar. Ocurrió sobre las 8 horas de este viernes a la altura del número 16 de la vía. El vehículo acabó totalmente quemado.

El 112 recibió el aviso de un particular y trasladó la alerta a los Bombeiros de Pontevedra, Policía Local y Policía Nacional. No fue necesaria la intervención del 061, ya que el incidente se saldó sin heridos.

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Dispositivo de tráfico a raíz del incendio de un vehículo en marcha en José Malvar. / Gustavo Santos

El susto causó retenciones en la zona este de la ciudad, debido a la necesidad de cortar el tráfico y reordenar la circulación para poder sofocar las llamas del vehículo y, posteriormente, su retirada y la limpieza de la calzada.