El rey emérito navega por la ría entre Combarro, Marín y Bueu

Juan Carlos I volvió a salir al mar en Sanxenxo, en una nueva jornada vinculada a las regatas de la clase 6 Metros y marcada por el buen tiempo en la ría de Pontevedra. Como ya ocurrió en sus últimas visitas, el rey emérito no compitió a bordo del Bribón, sino que siguió la prueba desde una embarcación auxiliar del Real Club Náutico.

La salida se produjo a mediodía desde el puerto deportivo de Sanxenxo, donde su presencia volvió a generar la expectación habitual. Juan Carlos I subió a la embarcación auxiliar Cristina para acompañar desde el agua el desarrollo de la jornada y disfrutar de una navegación tranquila por la ría.

La embarcación realizó un recorrido que la llevó frente a Combarro, Marín y Bueu, tres de los puntos habituales en las travesías por la ría pontevedresa. La jornada tuvo así más de seguimiento y paseo náutico que de competición directa para el emérito, que se mantuvo en un segundo plano durante la regata.

Aunque figuraba inscrito como patrón del Bribón, Juan Carlos I optó de nuevo por permanecer en la embarcación auxiliar, una fórmula que ha repetido en varias de sus últimas estancias en Sanxenxo. Desde allí pudo seguir la prueba sin participar directamente en la navegación del velero.

Juan Carlos I estuvo acompañado durante la salida por su hermana, la infanta Margarita, y por sus sobrinos María y Alfonso Zurita, además de otras personas de su entorno. La presencia de su círculo más próximo reforzó el carácter privado y distendido de una jornada en la que el mar volvió a ocupar el centro de su agenda.

Su visita a Sanxenxo había comenzado a mediados de semana y tuvo un inicio más movido de lo habitual, después de que acudiese a urgencias para una limpieza auditiva. También aprovechó la estancia para desplazarse en barco hasta Vilaboa, donde comió en un restaurante.

La nueva salida por la ría se enmarca en otra cita náutica del Real Club Náutico de Sanxenxo, donde el Bribón mantiene su actividad dentro de la clase 6 Metros. La vinculación de Juan Carlos I con este equipo y con el club sanxenxino sigue siendo el principal motivo de sus desplazamientos periódicos a las Rías Baixas.

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La previsión es que el rey emérito continúe asistiendo a las jornadas restantes de la regata durante el fin de semana. También está previsto que acuda a la entrega de premios del domingo como cierre de una nueva estancia en Galicia.