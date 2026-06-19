El PP de Pontevedra acusa a Lores de planear nuevas restricciones de tráfico en el centro y este lo niega

El presidente y portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, acusó este jueves al gobierno local de Miguel Anxo Fernández Lores de ocultar sus planes para extender las restricciones de tráfico en el entorno de la Praza da Liberdade, la avenida Augusto García Sánchez, la plaza de Galicia y Reina Victoria. El dirigente popular sostuvo que el alcalde mantiene una «obsesión» con Reina Victoria y que, si continúa al frente del Concello, intentará aplicar ese mismo modelo urbano a otras calles próximas.

Domínguez realizó estas declaraciones tras analizar, según explicó, documentación relativa a la modificación de la Acción B5 del Proyecto RedeVerde. Esta actuación había sido concebida inicialmente para la instalación de una cubierta verde en el Pazo da Cultura, pero posteriormente el Concello planteó sustituirla por una propuesta denominada «Instalación de cubierta verde en la Plaza de la Libertad y renaturalización de su entorno en la avenida Augusto García Sánchez y avenida Reina Victoria».

Según el PP, esa documentación municipal revela la intención del Gobierno local de actuar sobre un ámbito de unos 6.100 metros cuadrados y de «promover la liberalización del espacio público, actualmente destinado al tráfico rodado». Domínguez señaló además que el apartado relativo a la renaturalización de Reina Victoria y a la instalación de un sistema urbano de drenaje sostenible hablaba de «reducir el tráfico rodado», que quedaría limitado a residentes y servicios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica.

El portavoz popular consideró «lo suficientemente grave» la propuesta trasladada en su día a la Fundación Biodiversidad como para alertar a la ciudadanía de que, a su juicio, «Lores quiere certificar el cierre definitivo de Reina Victoria» y extender ese modelo a General Antero Rubín, Augusto García Sánchez y el entorno de la plaza de Galicia. Domínguez calificó la iniciativa de «nuevo disparate» y defendió que el PP ha mantenido siempre la misma posición contraria al cierre de Reina Victoria, que atribuyó a una decisión «unilateral» del BNG.

El dirigente popular también cuestionó el coste económico de la modificación planteada. Según sus datos, el cambio de proyecto supondría un incremento del 256,5% respecto al presupuesto inicial previsto para la cubierta verde del Pazo da Cultura. Domínguez indicó que la modificación contemplaba 455.480 euros más en asistencias técnicas, que tendrían que ser financiados íntegramente por el Concello al haber caducado todas las prórrogas de los fondos europeos concedidos por la Fundación Biodiversidad, por importe de 125.900,95 euros.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, respondió posteriormente a las afirmaciones del PP y negó que exista actualmente ningún proyecto municipal en marcha para ejecutar esa actuación. El regidor enmarcó la propuesta mencionada por Domínguez en las alternativas estudiadas durante el mandato anterior para modificar una actuación vinculada a la Fundación Biodiversidad, inicialmente centrada en la cubierta del Pazo da Cultura.

Lores explicó que aquel proyecto de cubierta verde sobre el Pazo fue descartado porque no convencía al Gobierno local y que, en ese contexto, se estudiaron otras posibilidades. Entre ellas, una memoria valorada para renaturalizar la Praza da Liberdade y una zona colindante comprendida entre Rosalía de Castro y la plaza de Galicia, con actuaciones de mejora del arbolado y de la biodiversidad urbana.

El alcalde insistió en que se trató únicamente de una propuesta preliminar, no de un proyecto aprobado, y que fue descartada ya en 2024 por la propia Fundación Biodiversidad. «No hay ningún proyecto para nada de eso», defendió Lores, que acusó al PP de recuperar ahora una cuestión ya superada y de mezclarla con el debate sobre Reina Victoria.

Según el regidor, la única documentación existente correspondía a unos planos y a una memoria valorada elaborados a principios de 2024, dentro de la búsqueda de alternativas a la cubierta verde del Pazo da Cultura. Esa propuesta, añadió, quedó desechada a finales de 2024 o comienzos de 2025 y finalmente no se solicitó la subvención para esa actuación.

Lores rechazó que haya una iniciativa activa para restringir el tráfico en ese ámbito y afirmó que la interpretación del PP está «fuera de lugar». A su juicio, Domínguez intenta «liar» y alimentar de nuevo la polémica sobre Reina Victoria. El alcalde señaló que la propuesta que se llegó a estudiar se limitaba a una intervención de renaturalización, con mejoras puntuales en el arbolado, la plantación de algunos elementos vegetales y la reducción del impacto del calor en el entorno de la Audiencia y Augusto García Sánchez.

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El cruce de declaraciones reabre así el debate político sobre el modelo urbano de Pontevedra y, en particular, sobre Reina Victoria, una avenida que continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno local del BNG y el Partido Popular. Mientras el PP ve en la documentación de RedeVerde una prueba de futuras restricciones de tráfico, el alcalde sostiene que se trata de una propuesta descartada y sin recorrido administrativo.