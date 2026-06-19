Poio invertirá 4 millones en un nuevo tanque de tormentas para reducir vertidos a la ría

Un nuevo bombeo en A Barca y un segundo tanque de tormentas en Recheo reforzarán la red de saneamiento de Poio con una inversión de 4 millones de euros. La actuación busca reducir los problemas de sobrecarga del sistema durante los episodios de lluvia intensa y limitar los alivios hacia la ría de Pontevedra, uno de los puntos sensibles del saneamiento en el entorno municipal.

La obra se ejecutará tras el convenio firmado este viernes entre la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y el Concello de Poio, en el que se fija la financiación del proyecto. Augas de Galicia asumirá el 80% del coste y la administración local aportará el 20% restante. La intervención contará además con apoyo de la Unión Europea a través del programa FEDER 2021-2027.

El elemento central será el depósito de retención soterrado en Recheo, con una capacidad útil aproximada de 618 metros cúbicos por hora. Esta infraestructura permitirá almacenar temporalmente los excesos de caudal que se producen cuando llueve con intensidad, reduciendo así el riesgo de saturación de la red y minimizando los vertidos al medio.

La actuación beneficiará, según las previsiones manejadas para el horizonte de 2047, a una población estimada de 8.246 personas. Los estudios realizados sobre el saneamiento municipal detectaron limitaciones derivadas de la entrada de agua del mar, infiltraciones en la red y alivios durante los periodos de lluvia, factores que incrementan el caudal y complican el funcionamiento del sistema.

El proyecto incluye también la construcción de un nuevo pozo de bombeo en A Barca, destinado a recoger e impulsar los caudales procedentes de la red y de las zonas rurales próximas hacia el nuevo sistema de depuración. Además, se ejecutará una conducción de impulsión de 1,25 kilómetros entre el tanque de tormentas y la red general de saneamiento de Poio.

La conselleira Ángeles Vázquez defendió que ambas intervenciones permitirán «reforzar la capacidad de la red de saneamiento, mejorar la gestión de las aguas en episodios de lluvia intensa y contribuir a la reducción de los alivios a la ría».

Noticias relacionadas

Esta obra forma parte del Plan de saneamiento local de la ría de Pontevedra, que moviliza unos 56 millones de euros en los municipios de Pontevedra, Marín y Poio. En esta segunda fase, Augas de Galicia prevé invertir 21,3 millones, con cerca de 8 millones destinados a actuaciones en Poio, entre ellas el tanque de A Seca y el bombeo de Porto Campelo, ya en ejecución.