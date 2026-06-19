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Froiz abre un nuevo supermercado en Sanxenxo con 2.125 metros cuadrados, platos preparados y cafetería

Supone la creación de una plantilla formada por 40 profesionales especializados en alimentación

La pescadería es una de las secciones de producto fresco más importantes.

La pescadería es una de las secciones de producto fresco más importantes. / FdV

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M. Méndez

Sanxenxo

La cadena gallega de distribución Froiz ha inaugurado nuevo supermercado en Sanxenxo, reforzando su presencia en uno de los principales destinos turísticos de Galicia con un establecimiento de 2.125 metros cuadrados de superficie comercial que incorpora nuevos servicios y una amplia oferta de productos frescos y alimentación.

Otro hecho reseñable es que supone la creación de una plantilla formada por 40 profesionales especializados en alimentación, encargados de atender las diferentes secciones del establecimiento.

Este supermercado, que abrirá en horario continuado de lunes a sábado, destaca también por la incorporación de una sección de platos preparados y cafetería, una de las principales novedades del establecimiento.

Además, los clientes pueden adquirir diariamente comida casera elaborada por profesionales de Froiz para llevar o consumir en el propio local.

Explican en Froiz que las instalaciones han sido diseñadas para ofrecer mayor comodidad tanto a los clientes como a la plantilla, al tiempo que incorporan equipamientos más eficientes desde el punto de vista energético que los de una tienda convencional.

La amplia cafetería es uno de los atractivos del establecimiento.

La amplia cafetería es uno de los atractivos del establecimiento. / FdV

El establecimiento mantiene las secciones tradicionales de venta asistida de productos frescos, con carnicería, charcutería, pescadería y frutería, además de los espacios dedicados a alimentación general, bodega, droguería, productos refrigerados y congelados.

La oferta se completa con un amplio surtido de productos de temporada, marcas líderes y referencias de la marca propia Froiz.

El nuevo supermercado dispone, asimismo, de un aparcamiento gratuito para clientes con capacidad para 80 vehículos, incluyendo puntos de recarga para coches eléctricos, una prestación que responde a la creciente demanda de infraestructuras para la movilidad sostenible.

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Con esta nueva apertura, Froiz amplía su red comercial en Galicia apostando por un formato de supermercado que combina una amplia oferta de productos frescos con nuevos servicios orientados a mejorar la experiencia de compra y adaptarse a las necesidades de los consumidores.

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