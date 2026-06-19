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Incendio

Un coche arde en José Malvar y obliga a cortar parte de la calle

Los Bomberos de Pontevedra sofocaron el fuego, que provocó varias explosiones y una gran humareda, sin que se registrasen heridos

El coche quemado en la calle José Malvar.

El coche quemado en la calle José Malvar. / Gustavo Santos / FDV

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R.P.

Pontevedra

Un coche que circulaba por la calle José Malvar, en Pontevedra, se incendió a primera hora de este viernes y obligó a cortar de forma provisional un tramo de la vía. El suceso se produjo alrededor de las 8.00 horas, en las inmediaciones de los semáforos que conducen a la rúa A Seca y a la rotonda próxima al Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

El fuego se originó en la zona del motor y llegó a provocar varias explosiones, según relataron testigos presenciales, además de una importante humareda que generó expectación en una hora de notable tráfico. Los ocupantes del turismo lograron ponerse a salvo a tiempo y no hubo que lamentar heridos.

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Los Bomberos de Pontevedra sofocaron las llamas y evitaron que se propagasen. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

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