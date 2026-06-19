La Casa Azul actuará el 9 de agosto en las Festas da Peregrina

La Casa Azul se suma al cartel de las Festas da Peregrina de Pontevedra. El gobierno municipal anunció este viernes la incorporación del proyecto musical liderado por Guille Milkyway a la programación de la semana grande de la ciudad, que se celebrará entre los días 8 y 16 de agosto y que contará con diferentes propuestas musicales y culturales de acceso libre.

La actuación tendrá lugar el domingo 9 de agosto, a las 22.30 horas, en el escenario principal de las fiestas, situado en la Praza de España. Como el resto de actividades incluidas en las Festas de Verán de Pontevedra, el concierto será gratuito y abierto a todo el público.

La Casa Azul llegará a la Boa Vila con una propuesta pensada para hacer bailar a varias generaciones de espectadores. El proyecto de Guille Milkyway es una de las referencias más reconocibles del pop electrónico estatal, gracias a una mezcla de melodías luminosas, estribillos pegadizos y una puesta en escena cargada de energía.

El público pontevedrés podrá disfrutar en directo de algunos de sus temas más conocidos, como La revolución sexual o Podría ser peor, canciones que han marcado la trayectoria de la banda y que forman parte del imaginario musical de los últimos años. También podrán sonar composiciones más recientes como El momento más feliz, con las que La Casa Azul continúa ampliando un repertorio caracterizado por su vitalidad y su identidad propia.

La banda se encuentra celebrando actualmente sus veinticinco años de trayectoria musical, una efeméride que está sirviendo para recuperar clásicos de sus primeros discos y rendir homenaje a sus inicios. Esa mirada al pasado se combina con la vigencia de un proyecto que sigue conectando con nuevos públicos y manteniendo intacta su capacidad para transformar cada concierto en una fiesta colectiva.

Desde el Concello destacaron que canciones como La revolución sexual o Podría ser peor sonarán este agosto en directo en Pontevedra a través de una propuesta que muchos han definido como una de las cumbres del mejor pop electrónico del Estado. La actuación promete desplegar toda la energía característica del universo musical de Guille Milkyway en una noche llamada a reunir a numeroso público en el centro de la ciudad.

El concierto de La Casa Azul es ya el cuarto anunciado para las Festas da Peregrina. En las últimas semanas se habían confirmado también las actuaciones de C Marí, prevista para el 10 de agosto; Sidecars, que subirán al escenario el 12 de agosto; y Miguel Ríos, que actuará el 14 de agosto.

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Con esta nueva incorporación, Pontevedra continúa dando forma a una programación musical que busca combinar estilos, atraer a públicos diversos y reforzar el ambiente festivo durante los días centrales del verano. La presencia de La Casa Azul aportará al cartel una dosis de pop electrónico, baile y celebración en una de las citas más esperadas de las fiestas.